Яна Тумина представит премьеру на сцене МДТ — «Восемь снов» по пьесе Булгакова «Бег»

Премьера постановки «Восемь снов» состоится 16 и 17 октября на Основной сцене МДТ. Сюжет основан на пьесе Михаила Булгакова «Бег», рассказывающей о судьбах людей, оказавшихся в трагических обстоятельствах Гражданской войны в России и последующей эмиграции. Нарратив охватывает несколько сюжетных линий, где герои пытаются выжить и найти свое место в изменившемся мире. Основное внимание сосредоточено на бегстве Белой армии после поражения и жизни русских эмигрантов за границей.

Главные роли в спектакле Яны Туминой (с ее же сценографией!) сыграют Екатерина Тарасова, Евгений Шолков, Ярослав Дяченко, Леонид Луценко, Артур Козин, Екатерина Клеопина, Сергей Власов, Михаил Титоренко, Никита Тимербаев, Никита Сухарев, Иван Матвеенко, Александр Быковский, Алиса Леонтьева и Надежда Некрасова. Музыкальное сопровождение — дело рук композитора и саунд-дизайнера Анатолия Гонье, а видеохудожниками выступили Кирилл Маловичко и Маша Небесная (также костюмер).

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