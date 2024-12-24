Как разгрузить голову, снять напряжение и дать мозгу отдохнуть за каникулы? Кибердетокс, протокол сиесты и хилинг музыкой!

Детокс от гаджетов

Просмотр коротких видео, переписка в мессенджерах, пролистывание соцсетей — все это дает старт работе миндалевидного тела нашего мозга, повышая стресс и тревогу. Кибердетокс помогает уменьшить гиперактивацию нейронных связей и перейти мозгу в режим покоя. Так, проведенное без мобильных устройств и ноутбуков время делает сон глубже, нивелирует беспокойство и восстанавливает концентрацию. В итоге мы лучше отдыхаем и в целом чувствуем себя более здоровыми.

Что делать: как минимум на один-два часа в день полностью отказаться от использования умных девайсов. Если самостоятельно это проконтролировать сложно, поставьте специальную программу-ограничитель, которая будет останавливать работу соцсетей после определенного количества часов, проведенных в них.

Медитация

Одна из самых доступных и надежных методик для того, чтобы вернуться в свой личный дзен. С ее помощью активизируется префронтальная кора мозга. Это, в свою очередь, корректирует выработку того самого «гормона стресса» — кортизола, который во многом отвечает за беспокойство, навязчивые мысли и негативные эмоции в целом. Медитация позволяет достойно и без потерь справиться с подобными челленджами для психики и имеет накопительный эффект — со временем мы становимся более спокойными и уравновешенными.

Что делать: есть очень простые техники медитации, использовать которые можно буквально в любой момент, даже за праздничным столом. Например, попробуйте варианты медитации-сосредоточения на дыхание или практику на внимание к ощущениям в своем теле.

Физическая активность

Даже совсем небольшая нагрузка уже способствует организму в выработке эндорфинов и стабилизации уровня серотонина, а также тренирует память и фокус. Все вместе влияет на наше эмоциональное состояние самым замечательным образом — мы легче реагируем на проблемы, ссоры, недопонимания, быстрее возвращаемся в ровное настроение. Это особенно полезно в период праздников, поскольку в качестве раздражителей для нервной системы тут и громкая музыка, и выстрелы петард, и даже праздничные концерты по телевизору.

Что делать: хотя бы 30 минут в день уделять спорту. Идеально, если занятия будут на свежем воздухе.