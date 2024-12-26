В Фонтанном Доме отправятся в Древнюю Месопотамию в рамках спектакля-выставки «А Гильгамеш выйдет? Прогулка на край мира»

Выставка-игра и спектакль «А Гильгамеш выйдет? Прогулка на край мира» открыта с 26 декабря по 2 февраля в Фонтанном Доме.

«Начало года – это всегда осмысление того, что мы прожили и выбор новых целей. Мне кажется, что Эпос о Гильгамеше как раз про это – про выбор цели. И про важность пути к этой цели, вопреки тому, что она недостижима. Ведь порой неудача становится намного более ценным опытом, чем успех. В сюжете много приключений, сражений, странных персонажей: люди-скорпионы, Небесный бык, страшный великан Хумбаба. Интересные герои, с непривычной мелодикой имен – Гильгамеш, Энкиду, Иштар. Это возможность прикоснуться к незнакомой культуре», — комментирует режиссер.

В рамках «А Гильгамеш выйдет? Прогулка на край мира» состоится археологическая экспедиция во времени: посетителей займет расшифровка клинописных табличек, расчищение стен древнего Урука и уроки шумерийского письма. Также в программе: строительство фрагмента зиккурата и настоящий разговор с шумерскими богами. Раскопки завершатся спектаклем.

Над выставкой работали режиссер Светлана Озерская, художники Маша Небесная и Женя Исаева (Творческая мануфактура ПТХ), команда «археологов»: Светлана Александрова, Ольга Боровик, Аркадий Вязовиков, Елена Джумук, Марина Елпашева, Мария Савельева, Жанна Телевицкая, Юля Бахарева, Ирина Мосейфулина. За музыку и и звуковое оформление отвечал Владимир Мамаев.