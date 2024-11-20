«Девушка в красном платке» и «Изгнание из рая»: что смотреть на выставке Петрова-Водкина в KGallery?

Чем знаменит Петров-Водкин?

Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) из тех художников, которые привлекают и любителей традиционной живописи, и ярых фанатов модерна. Этот по-настоящему великий живописец сделал себя сам, не боясь меняться и пройдя большой и трудный путь.

Автор знаменитого «Купания красного коня» (Третьяковская галерея) родился в семье сапожника и горничной в маленьком городке Хвалынск в Саратовской губернии. Необычную фамилию унаследовал от прадеда Петра — его прозвище «Водкин» закрепилось за потомками.

Обучался живописи в Самаре, Петербурге, Москве (у Валентина Серова!), а за границей — в Италии, Франции и не только. Кузьма Сергеевич увлекался Ренессансом и символистами, исследовал традиции русской иконописи, делал эскизы для панно и мозаик, писал пьесы и повести и занимался книжной графикой, для нескольких театров готовил эскизы декораций и костюмов. Художник путешествовал по Алжиру и Тунису, участвовал в объединении «Мир искусства», был почетным членом французского астрономического общества, ездил в экспедицию в Самарканд, забирался на Везувий и много-много преподавал.