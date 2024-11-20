«Девушка в красном платке» и «Изгнание из рая»: что смотреть на выставке Петрова-Водкина в KGallery?

19 ноября в KGallery открылась выставка Кузьмы Петрова-Водкина, посвященная 145-летию мастера. О творчестве сына сапожника в России спорили с таким же жаром, как о Матиссе! На экспозиции можно увидеть редко выставляемую живопись и графику, а также фарфор, книги и документы из частных коллекций Петербурга и Москвы (есть вещи, которые никогда не экспонировались!). Собака.ru побывала в галерее и рассказывает, почему она обязательна к посещению.
Чем знаменит Петров-Водкин?
Кузьма Петров-Водкин (1878–1939) из тех художников, которые привлекают и любителей традиционной живописи, и ярых фанатов модерна. Этот по-настоящему великий живописец сделал себя сам, не боясь меняться и пройдя большой и трудный путь.
Автор знаменитого «Купания красного коня» (Третьяковская галерея) родился в семье сапожника и горничной в маленьком городке Хвалынск в Саратовской губернии. Необычную фамилию унаследовал от прадеда Петра — его прозвище «Водкин» закрепилось за потомками.
Обучался живописи в Самаре, Петербурге, Москве (у Валентина Серова!), а за границей — в Италии, Франции и не только. Кузьма Сергеевич увлекался Ренессансом и символистами, исследовал традиции русской иконописи, делал эскизы для панно и мозаик, писал пьесы и повести и занимался книжной графикой, для нескольких театров готовил эскизы декораций и костюмов. Художник путешествовал по Алжиру и Тунису, участвовал в объединении «Мир искусства», был почетным членом французского астрономического общества, ездил в экспедицию в Самарканд, забирался на Везувий и много-много преподавал.
Как устроена выставка в KGallery?
Формально красивую дату со дня рождения художника отмечали в прошлом, 2023 году. Но отозваться на событие большой выставкой у галереи получилось только в этом (собрать работы коллекционеров в таком объеме — дело кропотливое!). Куратором проекта выступил основатель KGallery коллекционер Владимир Березовский. Научный консультант — заведующая Хвалынским художественно-мемориальным музеем К. С. Петрова-Водкина Валентина Бородина.
Владимир Березовский
куратор выставки, основатель KGallery
«Первая выставка Петрова-Водкина в KGallery прошла в 2007 году и вызвала резонанс среди ценителей творчества этого замечательного мастера. Ее открывала дочь художника — Елена Кузьминична Петрова-Водкина. Спустя 17 лет мы снова представляем широкой аудитории работы из частных коллекций Москвы и Петербурга, которые происходят как из знаменитых собраний, так и от коллекционеров, впервые предоставивших работы художника для экспонирования».
Валентина Бородина
научный консультант выставки, заведующая Хвалынским художественно-мемориальным музеем К. С. Петрова-Водкина
«Конечно, творчество Петрова-Водкина оценивается по вершинам художественной реализации, которые в основном хранятся в музейных собраниях. Но важен и сам процесс, в котором рождались эти произведения, поиск выразительных средств, изменения взглядов Кузьмы Сергеевича в течение жизни.
Выставка поможет восполнить лакуны. Она демонстрирует цельность натуры художника. Каждая представленная здесь работа — это „клетка“ большого монолитного организма, связанная с ним кровеносной системой.
Это феноменальный автор, разработавший свою собственную живописную систему и счастливо сочетавший противоположности: национальное и всемирное, Восток и Запад, фигуративность и оригинальное формотворчество.
Он говорил о своем ремесле: „Живопись — не забава, не развлечение. Она умеет каким‑то еще неизведанным мне образом расчищать хлам людского обихода, кристаллизовать волю и обезвреживать дурноту социальных взаимоотношений“. Всей своей жизнью и творчеством он старался делать людей лучше».
Чтобы показать, насколько многогранным человеком был Кузьма Петров-Водкин, пространство галереи поделили на несколько зон. Дизайном выставки занимался архитектор Андрей Воронов (бюро «Архатака»), лауреат премии «Петербург будущего», летом оформлявший здесь же выставку Рериха, а недавно в Русском музее — блокбастер «Великий Карл».
Андрей Воронов
Автор архитектурной концепции выставки
«В таком небольшом пространстве очень сложно искать новые дизайнерские приемы. Но после тщательного изучения материала все получилось. Первый зал передает сферическую перспективу (так называемый «рыбий глаз»). Для этого эффекта я специально понизил потолки. Вышла некая сфера — земля, а над ней небо. Второй зал — с религиозной живописью — превратился в сакральное пространство вне времени. Тут даже наглухо закрыты окна, чтобы зритель не знал, день сейчас или ночь. А лестница с графикой — место, где можно перевести дух».
Что можно увидеть?
Среди работ, которые очень долго не выставлялись, — один из первых натурных этюдов художника «Домик у фонтана» (1895) и картина «Старухи» (1909) — «поклон» Петрова-Водкина своим бабушкам, научившим, как он писал, «биться детское сердце»: в «них уют и творческая тишина», они «как мягкие деньки июня для наливающегося колоса».
Привлекают внимание аналитический «Автопортрет» (1907), летняя безмятежная «Мельница» (1912), одна из двух сохранившихся гравюр художника (в этой технике он почти не работал) — «Голова женщины (Богоматерь)». В редком этюде «Натурщица» 1906 года — времен обучения в парижской академии — угадывается жена художника Мара — Мария Жозефина Йованович.
Яркий пример портрета советской гражданки — «Работница. Девушка в красном платке» (1925). При этом изображенная напоминает скорее Мадонну.
«Айша» (1907–1908) — квинтэссенция впечатлений художника от поездки в Северную Африку. Этнографическая сцена из будней гарема насыщена цветами и орнаментами.
«Изгнание из рая» (1911) — самая масштабная картина этий выставки. Крупные фигуры Адама и Евы на переднем плане резко контрастируют с низкой линией горизонта.
Кроме произведений самого Петрова-Водкина в экспозицию вошли работы его учителя Валентина Серова и рисунки повлиявшего на его мировоззрение Михаила Врубеля.
Во втором зале кроме работ на религиозную тему размещены вещи многочисленных одаренных учеников Петрова-Водкина: Александра Самохвалова, Алексея Пахомова, Бориса Каплянского, Леонида Чупятова, Елены Аладжаловой и других. Это не только живопись и графика, но и фарфор.
В конце хочется рассказать о графическом листе «Ретроспектива» (1920) — уникальном рисунке сепией и пером с таким множеством деталей, что для его изучения рядом повесили лупу. Как объясняют в каталоге, здесь спрессовано 2000 лет истории человечества — от Рождества Христова до эпохи мореплавания и первых мануфактур. Время превращается в пространство: мы видим прошлое, настоящее и будущее — и становимся всемирным Гулливером, который упирается стопами в центр земли, а головой касается самого солнца.
Смотреть за горизонт, быть сильными и задумчивыми, как былинный богатырь Микула Селянинович на акварели художника, — это и есть творческое завещание Кузьмы Петрова-Водкина.
Выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 145-летию со дня рождения» открылась в KGallery (набережная реки Фонтанки, 24) 19 ноября и будет работать до 31 декабря 2024 года.
Куратор — Владимир Березовский
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