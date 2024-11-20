9 открытых катков Петербурга: в лесу, у Финского залива и на острове

Севкабель Порт

Каток у моря седьмой год держит марку одного из самых романтичных в Петербурге (вид на ЗСД и Финский залив!). Новичкам традиционно составят компанию нерпы — помощники фигуристов. Восполняем недостаток дофамина катанием на ватрушке на Барной линии. Дефицит калорий устраняем у гастрорезидентов: пирожки-минутки, чешские трдельники и чуррос.

Где: Кожевенная линия, 40.

Режим работы: понедельник — четверг с 11:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 22:30.

Цена: взрослый — 300 — 540₽. Для детей от 3 до 7 лет — бесплатно. Льготным категориям — скидка 50%. Прокат коньков — 480₽.