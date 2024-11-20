9 открытых катков Петербурга: в лесу, у Финского залива и на острове

Весь сезон выгуливаем пуховики-халаты и дубленки в стиле семидесятых на лучших катках Петербурга. Собака.ru собрала подборку ледовых площадок: на рукотворном острове, с видом на ЗСД и Вантовый мост. Обязательный предпраздничный ритуал — диско-буги на льду.
Севкабель Порт
Каток у моря седьмой год держит марку одного из самых романтичных в Петербурге (вид на ЗСД и Финский залив!). Новичкам традиционно составят компанию нерпы — помощники фигуристов. Восполняем недостаток дофамина катанием на ватрушке на Барной линии. Дефицит калорий устраняем у гастрорезидентов: пирожки-минутки, чешские трдельники и чуррос.
Где: Кожевенная линия, 40.
Режим работы: понедельник — четверг с 11:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 22:30.
Цена: взрослый — 300 — 540₽. Для детей от 3 до 7 лет — бесплатно. Льготным категориям — скидка 50%. Прокат коньков — 480₽.
Флагшток
Самый большой каток в мире (с 7 декабря — официально в «Книге рекордов России»!) расположен на берегу Финского залива у стадиона «Газпром Арена». Из преимуществ: головокружительный вид на Вантовый мост и «Лахта Центр», площадка для игры в хоккей и теплые павильоны, где можно отдохнуть во время сеанса, не снимая коньки.
Где: Южная дорога, 28.
Режим работы: вторник — четверг с 9:00 до 22:00, пятница — суббота с 9:00 до 00:00, понедельник — выходной.
Цена: льготный — 150 — 350₽, взрослый — 250 — 500₽, детский (от 3 до 6 лет) — бесплатно. Есть бесплатные сеансы со вторника по четверг — с 9:30 до 14:00, в пятницу — 9:30 до 11:30, по выходным — с 9:30 до 11:30. Прокат коньков — 350₽.
Охта Парк
Самый нескучный каток в окрестностях Петербурга: извилистые ледовые дорожки украшены новогодними огнями и пролегают через хвойный лес. Для новичков — учебная зона с поручнями и площадка для бесплатных мастер-классов (учим скольжение по дуге!).
Где: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, к. 1.
Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 22:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 22:00.
Цена: взрослый — 1100 — 1300₽, детский — 700 — 800₽; прокат коньков — 800 — 900₽.
Культурный квартал «Брусницын»
Сосед «Севкабель Порта» на месте спортивной площадки с 1 декабря открывают лазерный каток. Обещают шоу, вечеринки и мастер-классы от мэтров фигурного катания. Бонус — на крыше павильона проката коньков сделали смотровую. После сеанса идем в Crevette за фантастическим риетом из креветок.
Где: Кожевенная линия, 30.
Режим работы: понедельник — четверг с 10:00 до 21:30, пятница — воскресенье — с 10:00 до 23:00.
Цена: взрослый — 300 — 500₽, льготный — от 200₽. Детям от 3 до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого. Прокат коньков — 450₽.
Новая Голландия
Ретро-футуризм наше все! На рукотворном острове мы катаемся на коньках каждый год. Программа минимум: диско-буги на льду и посиделки у костровых. Из новинок: театр теней на сцене (чайка! Балтийская нерпа!) и мини-кофейня Surf Coffee в теплом павильоне. Обязателен сладкий допинг — трдельники и глинтвейн.
Где: наб. Адмиралтейского канала, 2.
Режим работы: ежедневно — с 10:00 до 21:30, в праздничные дни — с 10:00 до 23:00.
Цена: взрослый — 200 — 750₽, льготный — 200₽. Для детей от 3 до 6 лет — бесплатно. Прокат коньков — 450₽.
Музей железных дорог
После осмотра первого паровоза России и макета Царскосельской железной дороги отправляйтесь на каток. Камерная площадка подойдет для размеренного катания. Предусмотрены теплые раздевалки. Никаких гастрономических излишеств — только ностальгические кофейные автоматы.
Где: пер. Библиотечный, 4, к. 2.
Режим работы: ежедневно — с 12:00 до 21:00.
Цена: взрослый — 300₽, льготный — 150₽. Прокат коньков — 150—300₽.
Никольские ряды
Во дворе бывшего Никольского рынка вместо катальной горки уже второй сезон заливают лед. Идем кататься на коньках с 30 ноября. План максимум: балуем внутреннего ребенка венецианской каруселью и выпускаем пар в тире. Восполняем дефицит калорий у гастрорезидентов: рыбки тайяки, чешские колбаски, кольца кальмара, шаверма.
Где: ул. Садовая, 62.
Режим работы: понедельник — пятница с 12:00 до 21:00, выходные и праздники с 10:00 до 22:00.
Цена: взрослый — 300 — 500₽. Прокат коньков — 400 — 500₽.
Конюшенная площадь
Небольшой семейный каток традиционно оформлен декорациями в духе елизаветинского барокко. В новом сезоне доминантой ледовой площадки станет праздничная восьмиметровая ель. В программе — показы «Щелкунчика» и выступления фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Где: Конюшенная площадь, 1.
Каток заработает с 13 декабря. Стоимость билетов и режим работы объявят ближе к запуску.
ЦПКиО
Традиционно в парке с 28 ноября откроют каток вокруг главной праздничной ели, украшенной шатром из гирлянд. Ежедневно с 9 до 11 утра предусмотрены бесплатные сеансы. Ретро-вечеринки на коньках — зимняя классика в одном из самых уютных парков Петербурга.
Где: Елагин остров, 4.
Режим работы: понедельник — четверг с 9:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 9:00 до 23:00.
Стоимость билетов объявят ближе к запуску.
Фото на превью: Гриша Соколинский / Севкабель Порт
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