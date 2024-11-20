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9 открытых катков Петербурга: в лесу, у Финского залива и на острове

Весь сезон выгуливаем пуховики-халаты и дубленки в стиле семидесятых на лучших катках Петербурга. Собака.ru собрала подборку ледовых площадок: на рукотворном острове, с видом на ЗСД и Вантовый мост. Обязательный предпраздничный ритуал — диско-буги на льду.

Севкабель Порт. Гриша Соколинский

Севкабель Порт

Каток у моря седьмой год держит марку одного из самых романтичных в Петербурге (вид на ЗСД и Финский залив!). Новичкам традиционно составят компанию нерпы — помощники фигуристов. Восполняем недостаток дофамина катанием на ватрушке на Барной линии. Дефицит калорий устраняем у гастрорезидентов: пирожки-минутки, чешские трдельники и чуррос.

Где: Кожевенная линия, 40.

Режим работы: понедельник — четверг с 11:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 11:00 до 22:30. 

Цена: взрослый — 300 — 540₽. Для детей от 3 до 7 лет — бесплатно. Льготным категориям — скидка 50%. Прокат коньков — 480₽.

Флагшток

Самый большой каток в мире (с 7 декабря — официально в «Книге рекордов России»!) расположен на берегу Финского залива у стадиона «Газпром Арена». Из преимуществ: головокружительный вид на Вантовый мост и «Лахта Центр», площадка для игры в хоккей и теплые павильоны, где можно отдохнуть во время сеанса, не снимая коньки. 

Где: Южная дорога, 28.

Режим работы: вторник — четверг с 9:00 до 22:00, пятница — суббота с 9:00 до 00:00, понедельник — выходной.

Цена: льготный — 150 — 350₽, взрослый — 250 — 500₽, детский (от 3 до 6 лет) — бесплатно. Есть бесплатные сеансы со вторника по четверг — с 9:30 до 14:00, в пятницу — 9:30 до 11:30,  по выходным — с 9:30 до 11:30. Прокат коньков — 350₽. 

Пресс-служба Охта Парк

Охта Парк

Самый нескучный каток в окрестностях Петербурга: извилистые ледовые дорожки украшены новогодними огнями и пролегают через хвойный лес. Для новичков — учебная зона с поручнями и площадка для бесплатных мастер-классов (учим скольжение по дуге!).

Где: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, к. 1.

Режим работы: понедельник — пятница с 11:00 до 22:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 22:00. 

Цена: взрослый — 1100 — 1300₽, детский — 700 — 800₽; прокат коньков — 800 — 900₽. 

Культурный квартал «Брусницын» 

Сосед «Севкабель Порта» на месте спортивной площадки с 1 декабря открывают лазерный каток. Обещают шоу, вечеринки и мастер-классы от мэтров фигурного катания. Бонус — на крыше павильона проката коньков сделали смотровую. После сеанса идем в Crevette за фантастическим риетом из креветок.

Где: Кожевенная линия, 30.

Режим работы: понедельник — четверг с 10:00 до 21:30, пятница — воскресенье — с 10:00 до 23:00.

Цена: взрослый — 300 — 500₽, льготный — от 200₽. Детям от 3 до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого. Прокат коньков — 450₽.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

Новая Голландия

Ретро-футуризм наше все! На рукотворном острове мы катаемся на коньках каждый год. Программа минимум: диско-буги на льду и посиделки у костровых. Из новинок: театр теней на сцене (чайка! Балтийская нерпа!) и мини-кофейня Surf Coffee в теплом павильоне. Обязателен сладкий допинг — трдельники и глинтвейн.  

Где: наб. Адмиралтейского канала, 2.

Режим работы: ежедневно — с 10:00 до 21:30, в праздничные дни — с 10:00 до 23:00.

Цена: взрослый — 200 — 750₽, льготный — 200₽. Для детей от 3 до 6 лет — бесплатно. Прокат коньков — 450₽.

Музей железных дорог

После осмотра первого паровоза России и макета Царскосельской железной дороги отправляйтесь на каток. Камерная площадка подойдет для размеренного катания. Предусмотрены теплые раздевалки. Никаких гастрономических излишеств — только ностальгические кофейные автоматы. 

Где: пер. Библиотечный, 4, к. 2.

Режим работы: ежедневно — с 12:00 до 21:00.

Цена: взрослый — 300₽, льготный — 150₽. Прокат коньков — 150—300₽.

Никольские ряды

Во дворе бывшего Никольского рынка вместо катальной горки уже второй сезон заливают лед. Идем кататься на коньках с 30 ноября. План максимум: балуем внутреннего ребенка венецианской каруселью и выпускаем пар в тире. Восполняем дефицит калорий у гастрорезидентов: рыбки тайяки, чешские колбаски, кольца кальмара, шаверма. 

Где: ул. Садовая, 62.

Режим работы: понедельник — пятница с 12:00 до 21:00, выходные и праздники с 10:00 до 22:00. 

Цена: взрослый — 300 — 500₽. Прокат коньков — 400 — 500₽.

David Bokuchava / Shutterstock

Конюшенная площадь

Небольшой семейный каток традиционно оформлен декорациями в духе елизаветинского барокко. В новом сезоне доминантой ледовой площадки станет праздничная восьмиметровая ель. В программе — показы «Щелкунчика» и выступления фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Где: Конюшенная площадь, 1.

Каток заработает с 13 декабря. Стоимость билетов и режим работы объявят ближе к запуску.

ЦПКиО

Традиционно в парке с 28 ноября откроют каток вокруг главной праздничной ели, украшенной шатром из гирлянд. Ежедневно с 9 до 11 утра предусмотрены бесплатные сеансы. Ретро-вечеринки на коньках — зимняя классика в одном из самых уютных парков Петербурга. 

Где: Елагин остров, 4.

Режим работы: понедельник — четверг с 9:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 9:00 до 23:00. 

Стоимость билетов объявят ближе к запуску.

Фото на превью: Гриша Соколинский / Севкабель Порт

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