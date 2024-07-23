В планах Русского музея на новый выставочный год — монографический проект, посвященный Виктору Васнецову. Помимо канонических произведений художника будут представлены архитектурные проекты, театральные декорации и эскизы росписей храмов руки мастера. В Корпусе Бенуа в декабре покажут известные былинно-сказочные сюжеты из постоянной коллекции музея — «Аленушку», «Ивана-Царевича на сером волке», «Витязя на распутье», а также впервые представят картину «Царевна-лягушка» из собрания Дома-музея Виктора Васнецова. Как рассказали «Собака.ru» в команде Русского музея, эта работа считается одной из лучших в цикле «Поэма семи сказок» (в который также входят «Спящая царевна», «Царевна-Несмеяна», «Баба-Яга», «Кащей Бессмертный», «Сивка-Бурка» и «Ковер-самолет»).