В юбилейной экспозиции примут участие как известные работы, так и ранее не представленная графика.
"Баян", 1910 год
В планах Русского музея на новый выставочный год — монографический проект, посвященный Виктору Васнецову. Помимо канонических произведений художника будут представлены архитектурные проекты, театральные декорации и эскизы росписей храмов руки мастера. В Корпусе Бенуа в декабре покажут известные былинно-сказочные сюжеты из постоянной коллекции музея — «Аленушку», «Ивана-Царевича на сером волке», «Витязя на распутье», а также впервые представят картину «Царевна-лягушка» из собрания Дома-музея Виктора Васнецова. Как рассказали «Собака.ru» в команде Русского музея, эта работа считается одной из лучших в цикле «Поэма семи сказок» (в который также входят «Спящая царевна», «Царевна-Несмеяна», «Баба-Яга», «Кащей Бессмертный», «Сивка-Бурка» и «Ковер-самолет»).
"Царевна-лягушка", 1918 год
«Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» объединит около 120 работ символиста из Русского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея Васнецова, Вятского художественного музея имени Васнецовых, Нижегородского художественного музея, «Абрамцево», Музея-заповедника Поленова и Государственного музея истории религии.
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