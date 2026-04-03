Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Аватара», «Марти Великолепный» и «День рождения Сидни Люмета»

Фильм «Марти Великолепный» / Marty Supreme (18+)

Нервное драмеди о 23-летнем парне из Нью-Йорка Марти Маузере (Тимоти Шаламе, который в нынешнем году получил за эту роль «Золотой глобус»), одержимом настольным теннисом. Отчаянные попытки стать чемпионом оборачиваются для него бытовыми и личностными катастрофами разной степени чудовищности.

Режиссером выступил Джош Сэфди, на этот раз снявший картину без своего бессменного соавтора и брата Бенни. В касте — Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О'Лири, а также кинорежиссер Абель Феррара и рэпер Tyler, the Creator.

C 1 апреля, «Кинопоиск», Okko