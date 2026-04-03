Что смотреть дома на этой неделе: продолжение «Аватара», «Марти Великолепный» и «День рождения Сидни Люмета»

А также — «Крик 7», «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди, Оксана Акиньшина в детективе «Отпечатки», «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым, «Посторонний» Франсуа Озона и Тихон Жизневский в комедии «Комментируй это». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Марти Великолепный» / Marty Supreme (18+)
Нервное драмеди о 23-летнем парне из Нью-Йорка Марти Маузере (Тимоти Шаламе, который в нынешнем году получил за эту роль «Золотой глобус»), одержимом настольным теннисом. Отчаянные попытки стать чемпионом оборачиваются для него бытовыми и личностными катастрофами разной степени чудовищности.
Режиссером выступил Джош Сэфди, на этот раз снявший картину без своего бессменного соавтора и брата Бенни. В касте — Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О'Лири, а также кинорежиссер Абель Феррара и рэпер Tyler, the Creator.
C 1 апреля, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Аватар: Пламя и пепел» / Avatar: Fire and Ash (18+)
Третья часть легендарного блокбастера Джеймса Кэмерона — в продолжении Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) переживают смерть старшего сына. Параллельно с этим никуда не исчезли и внешние глобальные проблемы: полковник Куоритч (Стивен Лэнг) готовит новое нападение вместе с огненным племенем под началом ведьмы Варанг (Уна Чаплин).
C 31 марта, Prime Video
Фильм «День рождения Сидни Люмета» (18+)
Победитель фестиваля «Окно в Европу»-2025 и один из лучших российских фильмов прошлого года выходит на стримингах.
По сюжету живущий с бабушкой 17-летний синефил Дато из небольшого южного поселка мечтает уехать в Петербург и стать настоящим большим кинорежиссером — желательно, как Сидни Люмет, который родился с ним в один день. Но, как это обычно и бывает, обстоятельства непреодолимой силы в лице родственников вносят свои трагикомические коррективы в грандиозные планы. Режиссер-дебютант Рауль Гейдаров в качестве своего экранного альтер эго выбрал звезду «Черной весны» и «Нам покер» Артема Кошмана, в других ролях — Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук и Казбек Багаев.
С 5 апреля, «Кинопоиск», Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Охота за тенью» / The Shadow's Edge (18+)
Сделанный по классическим лекалам боевик с Джеки Чаном — на этот раз он играет ушедшего на покой специалиста по наружному наблюдению Вона, которого просят вместе с командой молодых напарников найти банковских грабителей в Макао. Режиссер — Ларри Ян, снявший «Кунг-фу жеребца».
С 30 марта, Prime Video
Фильм «Грозовой перевал» / Wuthering Heights (18+)
Экранизация британской классики Эмили Бронте — свою интерпретацию культового романа представит режиссер «Солтберна» Эмиральд Феннел. Влюбленных Кэтрин и Хитклиффа сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. В других ролях — звезда «Переходного возраста» Оуэн Купер, а также Элисон Оливер (все тот же «Солтберн») и Юэн Митчелл («Дом Дракона»).
С 31 марта, Prime Video
Фильм «Крик 7» / Scream 7 (18+)
Новая серия знаменитой франшизы, которую снял сценарист первого фильма Кевин Уильямсон. Маньяк Призрачное Лицо спустя 30 лет продолжает терроризировать свою жертву Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) — при этом выдавая себя за убитого в самом начале истории Стю Мэчера.
C 31 марта, Prime Video
Сериал «Отпечатки», премьера (18+)
Следователь Яна (Оксана Акиньшина) возвращается в свой родной город Заречный, чтобы найти серийного убийцу — однако вместе с коллегой-полицейским Денисом (Дмитрий Чеботарев) они постепенно выясняют, что разгадку в первую очередь следует искать в ее прошлом. В других ролях — Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие, а режиссером выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"»).
С 1 апреля, «Кион»
Фильм «Человек, который смеется» (16+)
Комедия с Евгением Цыгановым в роли звезды экшен-кино Дмитрия. Тот получает на съемках несерьезное ранение, но с очень серьезным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается и срывается на смех в самых неподходящих ситуациях. Главная проблема — в том, что прямо сейчас ему нужно играть сурового киллера в фильме, финансируемом сибирским криминальным авторитетом Сергеем (Сергей Гармаш). Также в касте — Степан Девонин, Ирина Пегова и Анастасия Красовская, а режиссером выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).
С 1 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Wink, Premier, «Кион»
Фильм «Молчаливый друг» / Stille Freundin (18+)
Три истории, которые разворачиваются в трех временных пластах (начало XX века, 70-е и годы пандемии), с неизменным местом действия — ботанический сад Марбургского университета, где за любовными и жизненными драмами студентов и ученых «наблюдает» вековое дерево гинкго билоба. В касте фильма-участника основного конкурса Венецианского фестиваля-2025 и обладателя приза ФИПРЕССИ — Леа Сейду («Не время умирать»), Луна Ведлер («Что видно отсюда») и Тони Люн Чу-Вай («Любовное настроение»). Режиссер — Ильдико Эньеди («О теле и душе»).
С 1 апреля, «Кинопоиск»
Фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» / Crime 101 (18+)
История ловкого и опытного грабителя ювелирных магазинов Майка (Крис Хемсворт), объединившего свои усилия с сотрудницей страхового агентства Шэрон (Холли Берри). Их альянс через некоторое время оказывается под прицелом въедливого полицейского Лу (Марк Руффало). Также в касте — Барри Кеоган, Ник Нолти и Дженнифер Джейсон Ли. Режиссером выступил Барт Лэйтон («Американские животные»).
C 1 апреля, Prime Video
Сериал «В Хогвартс я не попал», премьера (18+)
Инклюзивный документальный сериал о людях с невербальным аутизмом: авторы показывают, что даже без возможности использовать устную речь с ними можно и нужно плодотворно и интересно коммуницировать. Погрузиться во внутренний мир героев помогают анимация и озвучание — их внутренние монологи произносят известные актеры: Юрий Колокольников, Саша Бортич, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Никита Ефремов, Алексей Онежен, Светлана Иванова и Семен Шомин (он выступил автором идеи).
Со 2 апреля, Okko, Start, Premier
Фильм «Комментируй это» (18+)
Комедия про концептуальную семейную терапию: ради спасения дышащего на ладан брака Иван (Александр Петров) и Катя (Юлия Хлынина) соглашаются на помощь Комментатора (Тихон Жизневский), который будет жить с ними месяц и проговаривать вслух то, что они не могут нормально друг другу сказать. Режиссером выступила Юлия Трофимова («Страна Саша» и «Лгунья»).
Со 2 апреля, Start, «Иви», Premier, Okko, «Кион», Wink
Фильм «Посторонний» / L'étranger (18+)
Монохромная экранизация классика экзистенциализма Альбера Камю, за которую взялся Франсуа Озон после «Что случилось осенью». Роль страдающего от внутренней пустоты молодого человека по имени Мерсо сыграл Бенжамен Вуазен («Лето'85»), также в фильме снялись Ребекка Мардер, Пьер Лоттен и Дени Лаван.
Со 2 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Wink
Сериал «Грачи», премьера (18+)
Детективный сериал в декорациях послевоенного Ленинграда: сюжет строится вокруг противостояния капитана милиции Ратникова (Артем Ткаченко) и нацистского преступника Зейлера (Алексей Макаров), который умело маскируется под начальника местного рыбхоза. Также в проекте снялись Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова и другие. Режиссер — Илья Максимов («Страх над Невой»).
Со 2 апреля, Wink
Сериал «Друзья и соседи» / Your Friends & Neighbors, 2 сезон (18+)
Второй сезон сериала о менеджере инвестиционного фонда Эндрю Купере (Джон Хэмм из «Безумцев»), который на фоне личностного кризиса решает заняться квартирными кражами — в продолжении он все больше погружается в секреты соседей и собственную экзистенциальную бездну. Шоураннером по-прежнему выступает Джонатан Троппер.
С 3 апреля, Apple TV
Фильм «Уволить Жору» (18+)
Комедия Марюса Вайсберга («Вниз»), полностью соответствующая своему названию: дерзкому кадровику Максу (Данила Козловский) поручают уволить с виду безобидного айтишника Жору (Михаил Галустян), работающего ведущим программистом в крупной компании. Однако с виду простая задача на деле оказывается максимально нетривиальной.
С 4 апреля, «Кинопоиск», Okko, Premier, Wink, «Кион»
Комментарии (0)