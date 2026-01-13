Лучшие сериалы января 2026-го: «Майор Гром: Игра против правил», второй сезон хита «Питт» и Софи Тернер в «Ограблении»

А также — второй сезон «Ночного администратора», новые проекты из вселенных Marvel, «Игры престолов» и «Звездного пути», продолжение «Ландышей», «Бриджертонов», «Терапии» и «Соври мне». Плюс боди-хоррор «Красота», шпионская комедия «Пони», детектив «Тайна семи циферблатов» и абсурдистский мультфильм «Принц галактики». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц года.
ГЛАВНОЕ
«Майор Гром: Игра против правил», премьера (18+)
Расширение киновселенной майора Грома (Тихон Жизневский) в сериальном формате — предполагается, что в каждом из шести эпизодов по-новому раскроются истории героев и злодеев франшизы. Все полюбившиеся фанатам персонажи на месте: в касте — Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие.
Шоураннером выступил режиссер оригинальной трилогии Олег Трофим, а постановщиком — клипмейкер Соберсаша.
С 19 января, «Кинопоиск»
«Питт», 2 сезон (18+)
Продолжение одного из лучших сериалов 2025 года. Воссоединение обеспечившей успех «Скорой помощи» команды оказалось не просто ярким, а по-настоящему впечатляющим. Продюсер Джон Уэллс (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннер Р. Скотт Геммил («Гавайи 5.0») и актер Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер) по-прежнему в седле.
Создатели отошли от классического канона медицинского процедурала и сняли историю, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: каждый эпизод — час в больнице Питтсбурга, полный хаоса врачебных будней. Во втором сезоне действие стартует 4 июля, в День независимости США.
С 8 января, Max
«Ограбление» / Steal, премьера (18+)
Суперзвезда «Игры престолов» Софи Тернер играет сотрудницу пенсионного фонда Зару, оказавшуюся не в то время и не в том месте — бандиты вынуждают ее вместе с другом Люком (Арчи Мадекве, «Солтберн») украсть несколько миллиардов.
Режиссерами триллера выступили Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Хетти Макдональд («Нормальные люди»).
С 21 января, Prime Video
«Ночной администратор» / The Night Manager, 2 сезон (18+)
Спустя 10 лет после успешного первого сезона шпионский триллер с Томом Хиддлстоном получил продолжение. Бывший солдат Джонатан по настоятельной просьбе своей коллеги в исполнении Оливии Колман на этот раз работает под прикрытием на нового торговца оружием — его сыграл Диего Кальва из «Вавилона».
Автор истории не поменялся — это по-прежнему Дэвид Фарр.
С 1 января, «Амедиатека»
«Чудо-человек» / Wonder Man, премьера (18+)
Новый метаироничный сериал Marvel об актере-лузере Саймоне (Яхья Абдул-Матин II, «Матрица: Воскрешение»), которому странноватый режиссер Фон Ковак (Златко Бурич из «Дилера») дает роль в ремейке блокбастера — а вместе с ней целую пачку суперспособностей.
Шоураннерами проекта выступили Дэстин Дэниэл Креттон («Человек Паук: Совершенно новый день») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).
С 27 января, Disney+
«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, премьера (18+)
Приквел «Игры престолов» основан на нескольких повестях Джорджа Мартина. События разворачиваются вокруг приключений рыцаря Дункана Высокого (Питер Клэффи, «Заговор сестер Гарви») и его совсем юного оруженосца (Декстер Сол Анселл, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), который позже станет королем Вестероса.
Шоураннером выступил один из создателей «Дома Дракона» Айра Паркер.
С 18 января, Max
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Карта желаний», премьера (18+)
Комедия о девушке Олесе (Надежда Лумпова, «Еще один год»), которая записалась на марафон «Карта желаний» и напророчила там очень много плохого своим обидчикам. Внезапно ее негативные аффирмации начали сбываться в реальной жизни (примерно, как в «Тетради смерти»).
Также в сериале снялись Дарья Руденюк, Денис Власенко и Илья Лыков. Режиссером выступила Оксана Мафагел («Мне плевать, кто вы»).
С 1 января, Okko
«Жека Рассел» (18+)
Комедийный сериал дебютанта Виталия Дудника о парне по имени Женя (Эльдар Калимулин из «Аутсорса»), который так хотел быть рядом с нравящейся ему Алисой (Виктория Агалакова, «Нулевой пациент»), что с помощью начальницы-ведьмы согласился превратиться в ее собаку. Однако не все так просто — возлюбленной угрожает опасность, так что нужно найти способ вернуть себе человеческий облик.
С 1 января, «Кион»
«Убегай!» / Run Away, премьера (18+)
Британский триллер об отце (Джеймс Несбитт из «Хоббита»), который пытается вытащить дочь из порочного круга наркозависимости и уличного криминала — для чего не остановится ни перед чем.
Режиссером выступил Нимед Рашад, ранее работавший над сериалом «Мисс Скарлет и Герцог».
C 1 января, Netflix
«Ландыши. Вторая весна», 2 сезон (18+)
Продолжение музыкально-патриотической мелодрамы об отношениях танкиста Лехи (Сергей Городничий из «Цикад») и богатой наследницы Кати (Ника Здорик из «Хора»), детство которой прошло в Лондоне. В новом сезоне ей придется искать пропавшего без вести возлюбленного и решать другие проблемы — вроде борьбы за наследство и распада музыкальной группы.
Режиссером нового сезона выступил дебютант Илья Шпота.
С 1 января, Wink
«Земля греха» / Synden, премьера (18+)
Экранизация атмосферного шведского бестселлера Фриды Скайбе — по сюжету детектив Сайлас (Криста Косонен) расследует убийство подростка в небольшом городке, где сталкивается с крайне подозрительной религиозной общиной. Режиссер — Петер Гренлунд (сериал «Медвежий угол»).
Со 2 января, Netflix
«Люба Управдом», премьера (16+)
Ответственная девушка Люба (голос «Чебурашки» Ольга Кузьмина) после развода заселяется в новый ЖК и сразу начинает наводить там свои порядки — со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде недовольных жильцов и коммунальных проблем.
Также в комедийном сериале сценариста «Физрука» и «Контейнера» Алексея Ляпичева снялись Артем Осипов, Ксения Федотова, Петр Романов и другие.
С 3 января, Start
«Проект "Анна Николаевна"», 3 сезон (18+)
Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского Анну (потому что она андроид). В новом сезоне Пожарский (Антон Филипенко, «Давай разведемся») возвращается на малую родину и узнает, что его жена Настя — тоже робот. Параллельно в городе орудует еще один ИИ, который, например, легко может унести целый банкомат голыми руками.
К своим ролям в новом сезоне вернулись Зоя Бербер, Федор Лавров, Маруся Климова и Кузьма Сапрыкин. Режиссером выступил Сергей Дьячковский («Убойный отпуск»), а сценаристом — Дмитрий Лемешев («Король и Шут»).
С 3 января, «Кинопоиск»
«Сергий против нечисти». Зов предков, 4 сезон (18+)
Продолжение комедийного экшена про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). В четвертом сезоне герои отправятся в Татарстан, где им предстоит сразиться с Соловьем-разбойником и лесным духом шурале.
Режиссером проекта по-прежнему выступает Кирилл Кузин.
С 5 января, «Кион»
«Его и ее» / His & Hers, премьера (18+)
Мистический триллер о журналистке Анне (Тесса Томпсон, «Мир Дикого Запада»), которая возвращается в родной город, чтобы расследовать жестокое убийство. Там она знакомится с местным детективом Харпером (Джон Бернтал, «Каратель») — и сама попадает под подозрение. Шоураннер проекта — Ди Джонсон («Нулевой день»).
C 8 января, Netflix
«Похищенная девушка», премьера / Girl Taken (18+)
Экранизация романа Холли Овертон о юной Еве, которую похитил ее учитель и несколько лет держал в заточении. Ей удается сбежать, однако прежней жизнь не будет никогда — тем более, что злодей по-прежнему на свободе и очень ловко старается избежать правосудия.
Главные роли в сериале Лауры Вэй и Бинду Де Стоппани исполнили Алфи Аллен («Игра престолов») и Таллула Эванс («Моя вина: Лондон»).
С 8 января, Paramount+
«Вечерняя школа», премьера (16+)
Комедия про незадачливого полицейского Димона (комик Илья Соболев), которого в обмен на сохранение работы отправляют учиться в вечернюю школу вместе с такими же бедолагами: водителем, продавщицей, бывшим зэком, оболтусами-второгодниками и так далее.
Режиссером выступила Жанна Кадникова, одна из создательниц «Реальных пацанов».
С 12 января, СТС
«Соври мне» / Tell Me Lies, 3 сезон (18+)
Продолжение молодежной мелодрамы про созависимость. Напомним, по сюжету красавица Люси (Грэйс Ван Паттен) завела роман с типичным «плохим парнем» Стивеном (Джексон Уайт). Но выйти из этих токсичных отношений оказалось не так просто. В третьем сезоне напряжение между ними только возрастет — в частности, далеко не последнюю роль в этом сыграет подруга Люси Лидия (Натали Линес).
Сериал основан на одноименном бестселлере Каролы Лаверинг, а спродюсировала его среди прочих Эмма Робертс («Американская история ужасов»).
C 13 января, Hulu
«Захваченный рейс» / Hijack, 2 сезон (18+)
Продолжение хитового драматического триллера с Идрисом Эльбой о переговорщике: если в первом сезоне тот спасал оказавшихся в заложниках пассажиров рейса Дубай-Лондон, то в новых сериях главный герой попадает в критически сложную ситуацию в берлинском метро.
Среди новых лиц каста — Тоби Джонс («Гангстерленд»), Лиза Викари («Тьма») и Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое»).
С 14 января, Apple TV
«Каждый за себя» / Going Dutch, 2 сезон (18+)
Новый сезон военной комедии с Дэнисом Лири (наиболее известен как голос тигра Диего из «Ледникового периода») в роли строгого полковника, которого после очередной ссоры со старшими по званию отправляют наводить порядок на голландскую базу с равной нулю дисциплиной. Среди новых участников проекта — комедийная звезда Кристен Джонстон в роли натовского генерала.
К шоураннеру проекта Джоэлю Черчу-Куперу присоединился новый соавтор — Хилари Уинстон, известная по сериалу «Сообщество».
С 15 января, Fox
«Звездный путь: Академия Звездного флота» / Star Trek: Starfleet Academy, премьера (18+)
Очередной сериал по легендарной вселенной: на этот раз действие развернется в XXXII веке вокруг набора новых рекрутов в Звездный флот. В касте — Пол Джаматти (в одном из интервью говоривший, что этими съемками исполнил свою мечту), Стивен Колбер, Холли Хантер и другие.
Режиссер — Алекс Куртцман, много работавший над франшизой.
С 15 января, Paramount+
«Пони» / Ponies, премьера (18+)
Шпионская комедия, в которой действие разворачивается в декорациях Москвы конца 1970-х. Две секретарши американского посольства (а также жены дипломатов — их сыграли Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон) после гибели мужей оказываются в центре многоходового заговора при активном участии ЦРУ.
Шоураннерами проекта выступили Дэвид Исерс и Сюзанна Фогель («Шпион, который меня кинул»).
С 15 января, Peacock
«Тайна семи циферблатов» / Agatha Christie's Seven Dials, премьера (18+)
Экранизация раннего романа Агаты Кристи о таинственном убийстве в поместье: рядом с телом злодей зачем-то оставляет семь будильников. За расследование берется аристократка Айлин (Миа Маккенна-Брюс). Также среди звезд проекта Криса Суини («Яблоки никогда не падают») — Мартин Фриман и Хелена Бонем-Картер.
C 15 января, Netflix
«Принц галактики», премьера (18+)
Абсурдистский комедийный мультсериал режиссера «Атомного леса» и «Приключений Пети и Волка» (а также одного из создателей «Смешариков») Алексея Лебедева. По сюжету неудачливой семье Пардоновых инопланетяне дарят целую планету с говорящими дельфинами (привет, «Автостопом по Галактике») — но управлять ей оказывается очень непросто.
С 16 января, «Кинопоиск»
«Красота» / The Beauty, премьера (18+)
Боди-хоррор Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Монстры») по одноименному комиксу об изнанке бьюти-индустрии. По сюжету двое агентов ФБР (Эван Питерс и Ребекка Холл) расследуют серию смертей супермоделей. Выясняется, что за этим стоит загадочный препарат, созданный миллиардером-злодеем Байроном (Эштон Кутчер) — вирус сначала преображает, а затем убивает реципиента.
С 21 января, FX
«Секс. До и после», 2 сезон (18+)
Вторая порция остроумных коротких историй на тему сложностей в отношениях — проект вновь сняла Дарья Мороз, а действие переехало в Петербург. В обширном касте — Юлия Снигирь, Алексей Макаров, Артем Ткаченко, Ульяна Пылаева, Полина Гухман, Равшана Куркова, Максим Матвеев, Софья Эрнст и многие другие.
С 23 января, Okko
«Терапия» / Shrinking, 3 сезон (18+)
Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается с третьим сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
В третьем сезоне создатели анонсировали появление Джеффа Дэниелса в роли отца Джимми, а также Майкла Дж. Фокса.
С 28 января, Apple TV
«Бриджертоны» / Bridgerton, 4 сезон (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В четвертом сезоне в центре внимания будут отношения художника Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и его возлюбленной Софи (Ерин Ха). Уже объявлено, что проект продлен на пятый и шестой.
Первая часть сезона — с 29 января, вторая — с 26 февраля, Netflix
