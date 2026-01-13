Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Лучшие сериалы января 2026-го: «Майор Гром: Игра против правил», второй сезон хита «Питт» и Софи Тернер в «Ограблении»

А также — второй сезон «Ночного администратора», новые проекты из вселенных Marvel, «Игры престолов» и «Звездного пути», продолжение «Ландышей», «Бриджертонов», «Терапии» и «Соври мне». Плюс боди-хоррор «Красота», шпионская комедия «Пони», детектив «Тайна семи циферблатов» и абсурдистский мультфильм «Принц галактики». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц года.

Плюс Студия, Bubble Studios, 2026

«Майор Гром: Игра против правил», премьера (18+)

Расширение киновселенной майора Грома (Тихон Жизневский) в сериальном формате — предполагается, что в каждом из шести эпизодов по-новому раскроются истории героев и злодеев франшизы. Все полюбившиеся фанатам персонажи на месте: в касте — Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Алексей Маклаков, Константин Хабенский, Матвей Лыков и другие.

Шоураннером выступил режиссер оригинальной трилогии Олег Трофим, а постановщиком — клипмейкер Соберсаша.

С 19 января, «Кинопоиск»

John Wells Productions, Max, R. Scott Gemmill Productions, Sky Studios, Warner Bros. Television, 2025

«Питт», 2 сезон (18+)

Продолжение одного из лучших сериалов 2025 года. Воссоединение обеспечившей успех «Скорой помощи» команды оказалось не просто ярким, а по-настоящему впечатляющим. Продюсер Джон Уэллс (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннер Р. Скотт Геммил («Гавайи 5.0») и актер Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер) по-прежнему в седле.

Создатели отошли от классического канона медицинского процедурала и сняли историю, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: каждый эпизод — час в больнице Питтсбурга, полный хаоса врачебных будней. Во втором сезоне действие стартует 4 июля, в День независимости США.

С 8 января, Max

Drama Republic, Amazon MGM Studios, 2026

«Ограбление» / Steal, премьера (18+)

Суперзвезда «Игры престолов» Софи Тернер играет сотрудницу пенсионного фонда Зару, оказавшуюся не в то время и не в том месте — бандиты вынуждают ее вместе с другом Люком (Арчи Мадекве, «Солтберн») украсть несколько миллиардов.

Режиссерами триллера выступили Сэм Миллер («Я могу уничтожить тебя») и Хетти Макдональд («Нормальные люди»).

С 21 января, Prime Video

The Ink Factory, Demarest Films, Producciones Fortaleza, British Broadcasting Corporation (BBC), American Movie Classics (AMC), 127 Wall, AG Studios, Character 7, Hangtime International Pictures, Nostromo Pictures, 2026

«Ночной администратор» / The Night Manager, 2 сезон (18+)

Спустя 10 лет после успешного первого сезона шпионский триллер с Томом Хиддлстоном получил продолжение. Бывший солдат Джонатан по настоятельной просьбе своей коллеги в исполнении Оливии Колман на этот раз работает под прикрытием на нового торговца оружием — его сыграл Диего Кальва из «Вавилона».

Автор истории не поменялся — это по-прежнему Дэвид Фарр.

С 1 января, «Амедиатека»

Family Owned, Marvel Studios, Marvel Television, Onyx Collective, The Walt Disney Company, 2026

«Чудо-человек» / Wonder Man, премьера (18+)

Новый метаироничный сериал Marvel об актере-лузере Саймоне (Яхья Абдул-Матин II, «Матрица: Воскрешение»), которому странноватый режиссер Фон Ковак (Златко Бурич из «Дилера») дает роль в ремейке блокбастера  — а вместе с ней целую пачку суперспособностей.

Шоураннерами проекта выступили Дэстин Дэниэл Креттон («Человек Паук: Совершенно новый день») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9»). 

С 27 января, Disney+

Bastard Sword, Fevre River Packet Co., Grok! Studio, HBO Entertainment, Warner Bros. Discovery, 2026

«Рыцарь Семи Королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, премьера (18+)

Приквел «Игры престолов» основан на нескольких повестях Джорджа Мартина. События разворачиваются вокруг приключений рыцаря Дункана Высокого (Питер Клэффи, «Заговор сестер Гарви») и его совсем юного оруженосца (Декстер Сол Анселл, «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), который позже станет королем Вестероса.

Шоураннером выступил один из создателей «Дома Дракона» Айра Паркер.

С 18 января, Max

Место силы, Okko, Originals Production, 2026

«Карта желаний», премьера (18+)

Комедия о девушке Олесе (Надежда Лумпова, «Еще один год»), которая записалась на марафон «Карта желаний» и напророчила там очень много плохого своим обидчикам. Внезапно ее негативные аффирмации начали сбываться в реальной жизни (примерно, как в «Тетради смерти»).

Также в сериале снялись Дарья Руденюк, Денис Власенко и Илья Лыков. Режиссером выступила Оксана Мафагел («Мне плевать, кто вы»).

С 1 января, Okko

KIONFILM, Legio Felix, KION, МТС Медиа, 2026

«Жека Рассел» (18+)

Комедийный сериал дебютанта Виталия Дудника о парне по имени Женя (Эльдар Калимулин из «Аутсорса»), который так хотел быть рядом с нравящейся ему Алисой (Виктория Агалакова, «Нулевой пациент»), что с помощью начальницы-ведьмы согласился превратиться в ее собаку. Однако не все так просто — возлюбленной угрожает опасность, так что нужно найти способ вернуть себе человеческий облик.

С 1 января, «Кион»

Final Twist Productions, ITV Studios, Quay Street Productions, 2026

«Убегай!» / Run Away, премьера (18+)

Британский триллер об отце (Джеймс Несбитт из «Хоббита»), который пытается вытащить дочь из порочного круга наркозависимости и уличного криминала — для чего не остановится ни перед чем.

Режиссером выступил Нимед Рашад, ранее работавший над сериалом «Мисс Скарлет и Герцог».

C 1 января, Netflix

«НМГ Студия», «Всемирные русские студии» при поддержке АНО «Таврида. Арт» и контент-центра «Юг. Кино», 2026

«Ландыши. Вторая весна», 2 сезон (18+)

Продолжение музыкально-патриотической мелодрамы об отношениях танкиста Лехи (Сергей Городничий из «Цикад») и богатой наследницы Кати (Ника Здорик из «Хора»), детство которой прошло в Лондоне. В новом сезоне ей придется искать пропавшего без вести возлюбленного и решать другие проблемы — вроде борьбы за наследство и распада музыкальной группы.

Режиссером нового сезона выступил дебютант Илья Шпота.

С 1 января, Wink

Ninjahuset, 2026

«Земля греха» / Synden, премьера (18+)

Экранизация атмосферного шведского бестселлера Фриды Скайбе — по сюжету детектив Сайлас (Криста Косонен) расследует убийство подростка в небольшом городке, где сталкивается с крайне подозрительной религиозной общиной. Режиссер — Петер Гренлунд (сериал «Медвежий угол»).

Со 2 января, Netflix

Ленфильм, 2026

«Люба Управдом», премьера (16+)

Ответственная девушка Люба (голос «Чебурашки» Ольга Кузьмина) после развода заселяется в новый ЖК и сразу начинает наводить там свои порядки — со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде недовольных жильцов и коммунальных проблем.

Также в комедийном сериале сценариста «Физрука» и «Контейнера» Алексея Ляпичева снялись Артем Осипов, Ксения Федотова, Петр Романов и другие.

С 3 января, Start

Плюс Студия, «Лунапарк», 2025

«Проект "Анна Николаевна"», 3 сезон (18+)

Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского Анну (потому что она андроид). В новом сезоне Пожарский (Антон Филипенко, «Давай разведемся») возвращается на малую родину и узнает, что его жена Настя — тоже робот. Параллельно в городе орудует еще один ИИ, который, например, легко может унести целый банкомат голыми руками.

К своим ролям в новом сезоне вернулись Зоя Бербер, Федор Лавров, Маруся Климова и Кузьма Сапрыкин. Режиссером выступил Сергей Дьячковский («Убойный отпуск»), а сценаристом — Дмитрий Лемешев («Король и Шут»).

С 3 января, «Кинопоиск»

KionFilm, Look Film, 2025

«Сергий против нечисти». Зов предков, 4 сезон (18+)

Продолжение комедийного экшена про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). В четвертом сезоне герои отправятся в Татарстан, где им предстоит сразиться с Соловьем-разбойником и лесным духом шурале.

Режиссером проекта по-прежнему выступает Кирилл Кузин.

С 5 января, «Кион»

Campout Productions, Fifth Season, Freckle Films, Viva Maude, 2026

«Его и ее» / His & Hers, премьера (18+)

Мистический триллер о журналистке Анне (Тесса Томпсон, «Мир Дикого Запада»), которая возвращается в родной город, чтобы расследовать жестокое убийство. Там она знакомится с местным детективом Харпером (Джон Бернтал, «Каратель») — и сама попадает под подозрение. Шоураннер проекта — Ди Джонсон («Нулевой день»).

C 8 января, Netflix

Clapperboard Studios, 2026

«Похищенная девушка», премьера / Girl Taken (18+)

Экранизация романа Холли Овертон о юной Еве, которую похитил ее учитель и несколько лет держал в заточении. Ей удается сбежать, однако прежней жизнь не будет никогда — тем более, что злодей по-прежнему на свободе и очень ловко старается избежать правосудия.

Главные роли в сериале Лауры Вэй и Бинду Де Стоппани исполнили Алфи Аллен («Игра престолов») и Таллула Эванс («Моя вина: Лондон»).

С 8 января, Paramount+

Russian Code, 2026

«Вечерняя школа», премьера (16+)

Комедия про незадачливого полицейского Димона (комик Илья Соболев), которого в обмен на сохранение работы отправляют учиться в вечернюю школу вместе с такими же бедолагами: водителем, продавщицей, бывшим зэком, оболтусами-второгодниками и так далее.

Режиссером выступила Жанна Кадникова, одна из создательниц «Реальных пацанов».

С 12 января, СТС

20th Television, Belletrist, Rebelle Media, Refinery29, Vice Studios, 2026

«Соври мне» / Tell Me Lies, 3 сезон (18+)

Продолжение молодежной мелодрамы про созависимость. Напомним, по сюжету красавица Люси (Грэйс Ван Паттен) завела роман с типичным «плохим парнем» Стивеном (Джексон Уайт). Но выйти из этих токсичных отношений оказалось не так просто. В третьем сезоне напряжение между ними только возрастет — в частности, далеко не последнюю роль в этом сыграет подруга Люси Лидия (Натали Линес).

Сериал основан на одноименном бестселлере Каролы Лаверинг, а спродюсировала его среди прочих Эмма Робертс («Американская история ужасов»).

C 13 января, Hulu

60Forty Films, Green Door Pictures, Idiotlamp Productions, 2026

«Захваченный рейс» / Hijack, 2 сезон (18+)

Продолжение хитового драматического триллера с Идрисом Эльбой о переговорщике: если в первом сезоне тот спасал оказавшихся в заложниках пассажиров рейса Дубай-Лондон, то в новых сериях главный герой попадает в критически сложную ситуацию в берлинском метро.

Среди новых лиц каста — Тоби Джонс («Гангстерленд»), Лиза Викари («Тьма») и Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое»).

С 14 января, Apple TV

Amoeba Pictures, Fox Entertainment Studios, Red Lion Friday, 2025

«Каждый за себя» / Going Dutch, 2 сезон (18+)

Новый сезон военной комедии с Дэнисом Лири (наиболее известен как голос тигра Диего из «Ледникового периода») в роли строгого полковника, которого после очередной ссоры со старшими по званию отправляют наводить порядок на голландскую базу с равной нулю дисциплиной. Среди новых участников проекта — комедийная звезда Кристен Джонстон в роли натовского генерала.  

К шоураннеру проекта Джоэлю Черчу-Куперу присоединился новый соавтор — Хилари Уинстон, известная по сериалу «Сообщество».

С 15 января, Fox

Amblin Television, CBS Studios, CBS Television Studios, Roddenberry Entertainment, Secret Hideout, 2026

«Звездный путь: Академия Звездного флота» / Star Trek: Starfleet Academy, премьера (18+)

Очередной сериал по легендарной вселенной: на этот раз действие развернется в XXXII веке вокруг набора новых рекрутов в Звездный флот. В касте — Пол Джаматти (в одном из интервью говоривший, что этими съемками исполнил свою мечту), Стивен Колбер, Холли Хантер и другие.

Режиссер — Алекс Куртцман, много работавший над франшизой.

С 15 января, Paramount+

All the Time All, David Iserson Enterprises, Pacesetter Productions, Universal Television, 2026

«Пони» / Ponies, премьера (18+)

Шпионская комедия, в которой действие разворачивается в декорациях Москвы конца 1970-х. Две секретарши американского посольства (а также жены дипломатов — их сыграли Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон) после гибели мужей оказываются в центре многоходового заговора при активном участии ЦРУ.

Шоураннерами проекта выступили Дэвид Исерс и Сюзанна Фогель («Шпион, который меня кинул»).

С 15 января, Peacock

Agatha Christie Productions, Imaginary Friends, Netflix Studios, Orchid Pictures, 2026

«Тайна семи циферблатов» / Agatha Christie's Seven Dials, премьера (18+)

Экранизация раннего романа Агаты Кристи о таинственном убийстве в поместье: рядом с телом злодей зачем-то оставляет семь будильников. За расследование берется аристократка Айлин (Миа Маккенна-Брюс). Также среди звезд проекта Криса Суини («Яблоки никогда не падают») — Мартин Фриман и Хелена Бонем-Картер.

C 15 января, Netflix

Группа компаний «Рики», 2026

«Принц галактики», премьера (18+)

Абсурдистский комедийный мультсериал режиссера «Атомного леса» и «Приключений Пети и Волка» (а также одного из создателей «Смешариков») Алексея Лебедева. По сюжету неудачливой семье Пардоновых инопланетяне дарят целую планету с говорящими дельфинами (привет, «Автостопом по Галактике») — но управлять ей оказывается очень непросто. 

С 16 января, «Кинопоиск»

20th Television, Ryan Murphy Television, 2026

«Красота» / The Beauty, премьера (18+)

Боди-хоррор Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Монстры») по одноименному комиксу об изнанке бьюти-индустрии. По сюжету двое агентов ФБР (Эван Питерс и Ребекка Холл) расследуют серию смертей супермоделей. Выясняется, что за этим стоит загадочный препарат, созданный миллиардером-злодеем Байроном (Эштон Кутчер) — вирус сначала преображает, а затем убивает реципиента.

С 21 января, FX

Норм Продакшн, Okko, Originals Production, 2026

«Секс. До и после», 2 сезон (18+)

Вторая порция остроумных коротких историй на тему сложностей в отношениях — проект вновь сняла Дарья Мороз, а действие переехало в Петербург. В обширном касте — Юлия Снигирь, Алексей Макаров, Артем Ткаченко, Ульяна Пылаева, Полина Гухман, Равшана Куркова, Максим Матвеев, Софья Эрнст и многие другие.

С 23 января, Okko

Doozer Productions, Warner Bros. Television, 2026

«Терапия» / Shrinking, 3 сезон (18+)

Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается с третьим сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.

В третьем сезоне создатели анонсировали появление Джеффа Дэниелса в роли отца Джимми, а также Майкла Дж. Фокса.

С 28 января, Apple TV

Shondaland, CVD Productions, 2026

«Бриджертоны» / Bridgerton, 4 сезон (18+)

Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В четвертом сезоне в центре внимания будут отношения художника Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и его возлюбленной Софи (Ерин Ха). Уже объявлено, что проект продлен на пятый и шестой.

Первая часть сезона — с 29 января, вторая — с 26 февраля, Netflix

Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

Выберите проект: