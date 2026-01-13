Лучшие сериалы января 2026-го: «Майор Гром: Игра против правил», второй сезон хита «Питт» и Софи Тернер в «Ограблении»

«Питт», 2 сезон (18+)

Продолжение одного из лучших сериалов 2025 года. Воссоединение обеспечившей успех «Скорой помощи» команды оказалось не просто ярким, а по-настоящему впечатляющим. Продюсер Джон Уэллс (также работал над «Бесстыжими», «Саутлендом» и десятками других проектов), шоураннер Р. Скотт Геммил («Гавайи 5.0») и актер Ноа Уайли (да, тот самый доктор Картер) по-прежнему в седле.

Создатели отошли от классического канона медицинского процедурала и сняли историю, по замыслу похожую на сериал «24 часа»: каждый эпизод — час в больнице Питтсбурга, полный хаоса врачебных будней. Во втором сезоне действие стартует 4 июля, в День независимости США.

С 8 января, Max