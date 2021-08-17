15-летняя сверхновая звезда русского кино Полина Гухман — об актерстве, «поп-итах» и гопниках

У фамилии Гухман есть история?

Я спрашивала у родителей и ничего особенного не узнала — это просто фамилия прадеда. Мне она нравится, хотя маленькой я ее терпеть не могла и мечтала сменить. Мне почему-то хотелось быть Арбузовой или Роликовой, а потом я однажды увидела свою фамилию в титрах на большом экране, и мне понравилось.

Забил в интернет «Гухман» — обнаружил ссылку на астрологический сайт, где уверяют, что люди с этой фамилией наделены целеустремленностью.

Это про меня. Я по знаку зодиака Овен. Поэтому если за что-то берусь, то иду до конца. Со мной лучше не спорить — все мои друзья это знают.

Кто в тебе такие качества воспитал?

Папа. Разными психологическими и педагогическими методами. Он меня приучал к этому, когда мне было лет десять. Я тогда училась в балетной школе, где была жуткая конкуренция. У меня случались вечные терки с одноклассницей: сначала меня поставили солисткой, потом ее, потом снова меня. Мы ругались. Я пришла домой и говорю: «Все, ухожу». И тут папа говорит: «Нет уж, раз взялась, давай до конца». И это стало правилом. Проучилась там шесть лет. Я балет никогда не любила. Мне изначально нравился современный танец, но мне сказали, что надо получить базу, фундамент. Думала, это будет года три, а в итоге затянулось: престижная школа — так легко не бросишь. Но я потом ушла в школу 210, которую закончила в этом году. Затем попала в IDC — крутую студию, куда я хотела с первого класса.

Ты себя серьезно в балете видишь?

Балет — вспомогательное. Сейчас вообще ценится, чтобы человек был универсальным. Если работаешь бариста, хорошо бы не только варить кофе, но еще и немного быть психологом — уметь разговорить человека и продать ему в три раза больше кофе, чем он хотел. В актерской сфере то же самое: новая роль, и ты другой человек. Сегодня певец, завтра танцор. Кстати, этим летом будут съемки проекта — продолжения фильма «14+» Андрея Зайцева. Я участвую. (Разговор был в мае — Прим.ред.)