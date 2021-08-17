15-летняя сверхновая звезда русского кино Полина Гухман — об актерстве, «поп-итах» и гопниках

Актриса из Петербурга к 15 годам ушла из Академии танца Эйфмана, вписала в свою фильмографию роль в лучшем дебюте «Кинотавра-2020» «Маша» (взрослая Маша — Аня Чиповская!) и прямо сейчас играет дочь Бондарчука и Хаматовой в драме «Подвиг». Полина Гухман — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Кино».
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У фамилии Гухман есть история?
Я спрашивала у родителей и ничего особенного не узнала — это просто фамилия прадеда. Мне она нравится, хотя маленькой я ее терпеть не могла и мечтала сменить. Мне почему-то хотелось быть Арбузовой или Роликовой, а потом я однажды увидела свою фамилию в титрах на большом экране, и мне понравилось.
Забил в интернет «Гухман» — обнаружил ссылку на астрологический сайт, где уверяют, что люди с этой фамилией наделены целеустремленностью.
Это про меня. Я по знаку зодиака Овен. Поэтому если за что-то берусь, то иду до конца. Со мной лучше не спорить — все мои друзья это знают.
Кто в тебе такие качества воспитал?
Папа. Разными психологическими и педагогическими методами. Он меня приучал к этому, когда мне было лет десять. Я тогда училась в балетной школе, где была жуткая конкуренция. У меня случались вечные терки с одноклассницей: сначала меня поставили солисткой, потом ее, потом снова меня. Мы ругались. Я пришла домой и говорю: «Все, ухожу». И тут папа говорит: «Нет уж, раз взялась, давай до конца». И это стало правилом. Проучилась там шесть лет. Я балет никогда не любила. Мне изначально нравился современный танец, но мне сказали, что надо получить базу, фундамент. Думала, это будет года три, а в итоге затянулось: престижная школа — так легко не бросишь. Но я потом ушла в школу 210, которую закончила в этом году. Затем попала в IDC — крутую студию, куда я хотела с первого класса.
Ты себя серьезно в балете видишь?
Балет — вспомогательное. Сейчас вообще ценится, чтобы человек был универсальным. Если работаешь бариста, хорошо бы не только варить кофе, но еще и немного быть психологом — уметь разговорить человека и продать ему в три раза больше кофе, чем он хотел. В актерской сфере то же самое: новая роль, и ты другой человек. Сегодня певец, завтра танцор. Кстати, этим летом будут съемки проекта — продолжения фильма «14+» Андрея Зайцева. Я участвую. (Разговор был в мае — Прим.ред.)
Какие проекты ты особенно ждешь?
Я каждую свою работу жду, потому что стараюсь быть разной, не работать штампами, а сделать что-то непохожее на предыдущие мои роли. Полтора года назад мы снимали с Сашей Карпиловским и Джаником Файзиевым комедию «Мой папа не подарок». Ее должны были выпустить в прошлом декабре, но отложили на год. Я озвучивала картину и уже видела, какая там графика, работа каскадеров, и очень жду. Недавно снимали клип группы «Моя Мишель»: я до этого еще в клипах не снималась — интересно! Завтра у меня смена в фильме Леши Смирнова «Подвиг» по сценарию Насти Пальчиковой. Там моя героиня тоже резко взрослеет, но это совсем другой характер, не как в «Маше».
Режиссеры часто жалуются, что мучительно ищут юных актеров. Как тебе удается быть выбранной?
Мне Настя Пальчикова и Леша Смирнов рассказывали, как искали актрису на роль Маши. Отсмотрели сотни девочек. И вот захожу я на пробы, Леша видит мои пальцы, открывающие дверь, и говорит: «Это она». Именно так я себе это и представляю. Ясно же сразу — либо да, либо нет. Я не понимаю, когда режиссер сомневается: мол, ну давай еще недельку поищем, если никого не найдем — пускай она. Я в это не верю. Или это упирается в личные представления. Автор придумал себе персонажа, условно, девочку с зелеными волосами, в джинсах и конверсах с черными шнурками. И если приходит девочка, у которой шнурки другого цвета или в волосах всего лишь зеленая прядь, то автор сомневается. Вроде похожа, но не она. Это странно, ты же снимаешь образ и ищешь человека, который может его воплотить.
Откуда черпаешь опыт для ролей? Бывает же, думаешь: «Как играть-то?»
Если говорить про ситуации, связанные с чувствами, то они мне все-таки знакомы. Любовь, предательство — я все это переживала. Есть ситуации, которые мне незнакомы, но я про них думаю, представляю их себе, фиксирую детали. Далее все происходит само. Приезжаю на съемки, выхожу на площадку — и все, кнопочка включается, начинаю работать. Дважды я играла в проектах про 1990-е («Мир! Дружба! Жвачка!», «Маша») — про время, в которое не жила. Мне об этом времени много рассказывала Настя Пальчикова, но это был такой «взгляд снизу» — как она те времена видела в тринадцать лет. И это верно, я не должна была знать больше. Насте хотелось, чтобы я смотрела сквозь розовые очки. Поэтому для моей героини там все мило — ее любят, никто никого не убивает за какой-то магнитофон. Сейчас актеры многое черпают из книг и других фильмов. Я недавно смотрела сериал, наблюдала там реакцию героини, которая узнает по телефону, что ей парень изменил. И позже смотрю один российский проект, вижу похожую сцену и реакцию — мимику героини, скопированную один в один. Бровь уходит, глазки бегают, рот шевелится. Я и себя ловила на этом.
А это плохо — так копировать?
Это нормально, если тебе дают задачу — скажем, играй, как Натали Портман. Перед съемками «Маши» Настя Пальчикова познакомила меня с Аней Чиповской, которая играла мою героиню, но повзрослевшую. У Ани была задача скопировать мое поведение, мимику, привычки. Но когда такой задачи у актера нет, он должен играть сам.
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Считаешь себя современной?
Ну что сказать, у меня есть TikTok. Но я его не веду. Выкладывала видосы, но потом один дорогой мне человек сказал: «Поль, либо Бродский, либо TikTok». И я все удалила. Современность у каждого своя. Я стала замечать за собой, что уже не догоняю какие-то вещи. То есть я современна для своих лет. Знаю определенные стили, инди-кид моду — рваные колготки, пачканые кроссовки, драные юбки, черные размазанные тени. Но есть вещи, которые мне непонятны. «Поп-ит».
Это что такое?
Вот и я так спросила свою сестру. Элине двенадцать, она моя лучшая подруга, и в ней столько свободы! Оказалось, что «Поп-ит» — такая игрушка-антистресс, кружки, которые надо выдавливать с прикольным звуком. Еще есть «Симпл-димпл». Я думала, это алкогольный коктейль. Эля говорит: «Поля, старушка!» Это то же самое, что «Поп-ит», только два кружочка. Можно носить как брелок.
А вообще тяжела нынче жизнь обычного подростка?
Все сейчас взрослеют раньше. Эмоционально растут быстрее, хотят вырваться из родительских ограничений. Из жизни по расписанию. Из вот этого: «Чтобы в девять была дома», «Получил двойку? Это потому, что ты в телефоне сидишь». Да если бы не телефон, там бы вообще кол был! Но родители этого не понимают. Да и мои тоже.
Ты самостоятельна?
Я свободно общаюсь с людьми. Меня не загоняют домой в 21.00, но я могу забыть заправить постель и уехать гулять. Проходя мимо комнаты, папа увидит бардак и позвонит: «Давай домой — убирать за собой». И я еду.
Настя Пальчикова рассказывала мне, что часть песен для «Маши» ты записывала в студии, часть — пела вживую. Какие у тебя еще таланты? Разряд по шахматам? Черный пояс?
(Смеется.) Пою для роли. Танцую — хотя я это и просто так дома люблю. Мне нравится актерская работа как раз тем, что сегодня пою, а завтра танцую. Дайте роль, и я подготовлю что угодно. В этом году поступаю в актерский колледж — там фехтование будет.
Что за колледж?
Колледж при Театральной школе Олега Табакова. Во-первых, я только что закончила девятый класс, и это единственное место, где можно получить «вышку» за пять лет. Во-вторых, хочу получить фундаментальные навыки, которые можно со временем улучшать.
Есть ощущение, что жизнь юного артиста — гонка. Как выдыхаешь?
Выдыхаю в ванной. Люблю побыть одна дома. Отдыхать люблю с моей лучшей подругой Таней. Два года назад я попала в плохую компанию — и это было уже взросление не в адекватность, а в понты. Попробовала первую сигарету. Даже не курила — фотки делала. Выкладывала фотки оффнические, и мне стыдно за них, но это же этап жизни, я даже удалять их не буду. Мы гоняли малышей с детской площадки, приходили такие: «Это наше место». А сейчас я вижу, как те малыши подросли и сами гоняют тех, кто младше. Так вот, в тот момент, когда я поняла, что что-то не то делаю, познакомилась с Таней — она живет в соседнем доме. Я подошла к ней попросить салфетку — слово за слово, и мы сдружились. Каждый день видимся. И вот сейчас я уехала в Москву, а она мне прислала видео с этой песней Вани Дмитриенко: «Ты — Москва, я — Питер. Люди, помогите». Мы с Таней во многом совпадаем. Например, я вижу машину и по фарам понимаю, что она «злая». И Таня тоже так видит. Или у нас дни недели одного цвета. Например, понедельник у меня ассоциируется с красным цветом, у Тани — тоже. А однажды я брала ее на съемки, там был мальчик, ассистент по актерам, он смешно ходил и постоянно подпрыгивал. Мы все думали, кого он нам напоминает, кого? А потом поняли: поплавок!
Говорят, Петербург — город интеллигентов. А ты какого мнения ?
Моя двоюродная тетя живет в Кронштадте, ездит на работу в центр Питера, невероятно воспитана, у нее все правильно, четко, книжечки расставлены. Человек, которого я очень люблю и ценю, — единственный подчеркнуто культурный в моем окружении. В остальном это город хулиганов. Лютый город. Я живу в районе Большевиков, Дыбенко — у нас там до сих пор почти 90-е. Гопников встретить можно.
Фото: Константин Сорокин
Текст: Андрей Захарьев
Стиль: Иоан Белый
Визаж и волосы: Елена Шаронина
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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