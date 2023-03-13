Доброта спасет мир: Почему фильм «Все везде и сразу» стал триумфатором «Оскара» — 2023?

О чем фильм «Все везде и сразу»?

Это история Эвелин (Мишель Йео), которая много лет назад вместе с мужем Вэймондом (Ке Хюи Куан) переехала из Китая в США. Здесь у них родилась дочь Джой (Стефани Сюй) и появился свой бизнес — небольшая прачечная, прямо над которой они и живут, считают налоги, ссорятся, отпускают токсичные замечания про жизни и внешность друг друга и чувствуют себя несчастными из-за многочисленных упущенных возможностей.

В день празднования китайского Нового года Эвелин, Вэймонд и переехавший к ним ее папа (Джеймс Хун) отправятся отчитываться по налогам к строгой инспекторше (Джейми Ли Кертис). Вот только по дороге в лифте вместо кроткого мужа к главной героине явится его альфа-версия из параллельной вселенной, рассказав, что ей предстоит бороться со злом, используя навыки из других вариантов жизни, в которых она куда успешнее: то мастер кунг-фу, то оперная дива, то кинозвезда.

Вскоре выяснится, что все переплетено, а безрадостная, несмотря на имя, Джой превратилась из-за давления матери в ее неуязвимую антагонистку — Джобу Тупаки, создавшую громадный бейгл, действующий по принципу черной дыры. Это все, конечно, метафоры с помощью которых рассказывается семейная история, как дочь и мама не умеет говорить друг с другом, винят себя за все промахи и выборы, а внутри них из-за фрустраций разрастается коллапсирующая бездна безысходности и темноты.