Доброта спасет мир: Почему фильм «Все везде и сразу» стал триумфатором «Оскара» — 2023?

В США вручили одну из главных кинопремий мира — «Оскар». Лидером по числу статуэток (в том числе за фильм года!) стала мультижанровая картина студии A24 «Все везде и сразу» режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Рассказываем, почему снятая в клиповой манере семейная мелодрама с черным юмором (и в обертке хулиганского супергеройского боевика про мультивселенные!) стала лучшей.
О чем фильм «Все везде и сразу»?
Это история Эвелин (Мишель Йео), которая много лет назад вместе с мужем Вэймондом (Ке Хюи Куан) переехала из Китая в США. Здесь у них родилась дочь Джой (Стефани Сюй) и появился свой бизнес — небольшая прачечная, прямо над которой они и живут, считают налоги, ссорятся, отпускают токсичные замечания про жизни и внешность друг друга и чувствуют себя несчастными из-за многочисленных упущенных возможностей.
В день празднования китайского Нового года Эвелин, Вэймонд и переехавший к ним ее папа (Джеймс Хун) отправятся отчитываться по налогам к строгой инспекторше (Джейми Ли Кертис). Вот только по дороге в лифте вместо кроткого мужа к главной героине явится его альфа-версия из параллельной вселенной, рассказав, что ей предстоит бороться со злом, используя навыки из других вариантов жизни, в которых она куда успешнее: то мастер кунг-фу, то оперная дива, то кинозвезда.
Вскоре выяснится, что все переплетено, а безрадостная, несмотря на имя, Джой превратилась из-за давления матери в ее неуязвимую антагонистку — Джобу Тупаки, создавшую громадный бейгл, действующий по принципу черной дыры. Это все, конечно, метафоры с помощью которых рассказывается семейная история, как дочь и мама не умеет говорить друг с другом, винят себя за все промахи и выборы, а внутри них из-за фрустраций разрастается коллапсирующая бездна безысходности и темноты.
«Оскары» в каких номинациях получил «Все везде и сразу»?
«Все везде и сразу» претендовал на 11 статуэток и взял 7 из них, включая главные: за лучшие фильм, режиссуру и оригинальный сценарий. Три актерские награды (то есть почти все, только «Оскар» за главную мужскую роль ушел Брендану Фрейзеру и «Киту») тоже у каста картины двух Дэниэлов — Квана и Шайнерта. Академия отметила работы Мишель Йео (главная женская роль), Ке Хюи Куана (мужская роль второго плана) и Джейми Ли Кертис (женская роль второго плана). Для каждого из них это первый «Оскар» в их кинокарьере. Но, пожалуй, особенно награда была важна для 60-летней Мишель Йео и 51-летнего Ке Хюи Куан — артистов азиатского происхождения, до этого игравших второстепенные роли. Мишель вы могли запомнить по фильмам «Завтра не умрет никогда» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Ке Хюи Куана — как Коротышку из «Индианы Джонса и Храма судьбы». Также «Оскар» получил за лучший монтаж Пол Роджерс.
Какие еще награды у «Все везде и сразу»?
«Оскар» за лучший фильм не стал для команды картины полностью неожиданным, так как «Все везде и сразу» уже собрал столько наград, что стал самым титулованным в истории кино. В его копилке также «Золотой глобус», премии Американской гильдии режиссеров, Национального общества кинокритиков США, Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, Общества кинокритиков Бостона, премия Ассоциации кинокритиков Чикаго, BAFTA, SAG Awards, PGA, Critics Choice Awards, New York Film Critics Circle, призы Palm Springs International Film Festival, SXSW Film Festival и Gotham Awards.
Не менее востребован фильм был и у зрителей, он оказался самым кассовым в истории независимой студии A24, собрав в прокате более 106 миллионов долларов (при бюджете в 25). В России бокс-офис превысил 131 миллион рублей.
Почему победил фильм «Все везде и сразу»?
Название «Все везде и сразу» — это спойлер авторов «Человека — швейцарского ножа», режиссерского и сценарного дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, о том, что же происходит в картине. Она одновременно и остроумный боевик, и семейная мелодрама, и кинокомикс, и сборник гэгов, и киноцитатник с отсылками к Вонг-Карваю, Вачовски и Кубрику, и черная комедия с шутками ниже пояса (буквально тоже), и притча с библейскими мотивами. Здесь французский миксуется с нижегородским, возвышенное с поп-культурой, а постмодерн из референсов трансформируется в метамодерн, колеблющийся между иронией и искренностью.
В итоге оказывается, что вся сложная форма фильма, включающая все, везде и сразу, нужна была, чтобы донести простое содержание. О том, как доброта — лучший способ сражаться с демонами внутренними и внешними, как важно ценить родных и уметь принимать их (и себя тоже) во всех возможных вариациях. Тогда и из всех мультивселенных проще выбрать одну. Ту, где ты рядом с теми, кто тебя любит. Это универсальный месседж, который в нестабильные времена оказался близок большинству академиков.
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