актриса

Лучшим назову, пожалуй, «Битву за битвой» — замечательные работы Леонардо ДиКаприо, Шона Пенна и Тияны Тейлор. О коллегах, даже зарубежных, плохо не говорят, но сильнее всего разочаровала «Иллюзия обмана 3» — как здорово и непредсказуемо был сделан первый фильм, а тут все понятно наперед.

В карьере в этом году самым важным было получение «Золотого орла» за сериал «Трасса» — для меня знаковое событие, очень приятный бонус к работе. В 2026-м, конечно же, я жду выхода всех проектов, которые были сняты за этот год, а их очень много — один для меня необычный, потому что практически весь фильм буду одна. Также жду новых интересных ролей и окончания ремонта в квартире.