Мировые фестивальные хиты «Простая случайность», «Сират» и «Сентиментальная ценность», российские картины «Кончится лето» и «Лермонтов», а также док о корриде и индонезийский экшен. Собака.ru попросила режиссеров, актеров, кинокритиков и киноблогеров рассказать о своих главных открытиях и разочарованиях 2025 года — а еще о важных событиях в карьере и ожиданиях от 2026-го.
АКТЕРЫ И РЕЖИССЕРЫ
Кадр из фильма «Битва за битвой»
Карина Разумовская
актриса
Лучшим назову, пожалуй, «Битву за битвой» — замечательные работы Леонардо ДиКаприо, Шона Пенна и Тияны Тейлор. О коллегах, даже зарубежных, плохо не говорят, но сильнее всего разочаровала «Иллюзия обмана 3» — как здорово и непредсказуемо был сделан первый фильм, а тут все понятно наперед.
В карьере в этом году самым важным было получение «Золотого орла» за сериал «Трасса» — для меня знаковое событие, очень приятный бонус к работе. В 2026-м, конечно же, я жду выхода всех проектов, которые были сняты за этот год, а их очень много — один для меня необычный, потому что практически весь фильм буду одна. Также жду новых интересных ролей и окончания ремонта в квартире.
Кадр из фильма «Снег в моем дворе»
Анна Кузнецова
режиссер
Кадр из фильма «Сират»
Рената Джало
режиссер
Были два фильма, которые меня впечатлили. Это документальная картина о корриде Альберта Серра Tardes de Soledad. И «Сират» Оливера Лаше. Не знаю, лучшие ли это фильмы, но на них я себя почувствовала зрителем «Прибытия поезда» братьев Люмьер. Советую смотреть на большом экране.
Разочаровываешься от какого-то конкретного ожидания, а в этом году я ничего не ждала, поэтому больше удивлялась. Понятием «карьера» я не мыслю, так что не знаю, есть ли она у меня. Но мне всегда очень важно понять, чего я хочу, в том числе и в кино. В этом году осознала, какой фильм хочу снимать следующим. Это было действительно самым трудным и важным для меня. Очень жду наступления 2026-го, но от него самого тоже не жду ровным счетом ничего.
КИНОКРИТИКИ И КИНОБЛОГЕРЫ
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Василий Степанов
кинокритик
К началу зимы стало очевидно, что 2025 год, страшно начавшийся для кино со смерти Дэвида Линча, выдался все же не таким уж плохим. Многое грело душу и радовало ум. Глобально мое сердце с «Сентиментальной ценностью» Йоакима Триера и новым Джармушем («Отец мать сестра брат» скоро в прокате), а из отечественного любимое — дебют Нины Воловой «Фейерверки днем», монументальная «Записная книжка режиссера» Александра Сокурова (будут ли показы в России, не знаю).
Хороших фильмов много, а разочаровывает лишь то, как легко их у нас режут и запрещают. Хотел бы надеяться, что в 2026-м резать будут меньше, но вряд ли. Будем ждать в прокате два новых фильма Романа Михайлова. Оба волшебные, живые, нежные. И, как говорит сам автор, они «закрывают первый этап в его кинокарьере». Пусть у всех нас будут новые этапы.
Кадр из фильма «Лермонтов»
Алексей Черников
автор телеграм-канала «Федор, Бонд и Чук»
Разрываюсь между несколькими тайтлами, но все же буду последователен и повторю уже не единожды сказанное: для меня лучшим фильмом 2025 года был и остается «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.
Главное разочарование — я был влюблен в «28 лет спустя» еще до его выхода на экраны. Виной всему гениальный трейлер этой картины Дэнни Бойла. И как же было больно, когда я понял, что в очередной раз попался на крючок маркетологов. Запомните, дети: хороший трейлер не равно хороший фильм, а «28 лет спустя» — откровенно слабый. Бойл будто бы застрял где-то в нулевых и зачем-то потащил за собой туда еще и зрителя.
Событие года — телеграм-канал «Фестивалим». Многие знают очень крутой проект «Каннские псы», в котором кинокритики рассказывают, что им удалось посмотреть на смотрах вроде Венецианского или Берлинского. А про российские фестивали и их наполнение так же интересно не рассказывал никто. Мы с друзьями критиками-блогерами заняли эту нишу. И, мне кажется, сделали это вполне удачно. А на 2026-й очень многое задумано — и если хотя бы половина будет реализована, буду счастлив.
Кадр из фильма «Кончится лето»
«Кино про тебя»
телеграм-канал
Лучший российский фильм за 2025 — определенно «Кончится лето». В нем все прекрасно: от актерских работ и сценария до Максима Арбугаева в роли оператора. Крепкая, почти мифологическая драма — о братьях, родовом круге насилия и вопросе человечности, который ставит режиссер. Не совсем фильм, но также знаковый проект и все с ним связанное — «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова, которого мы не можем традиционно не вспомнить. Пятичасовое путешествие по нежной и убогой юности, падение в сказку и пробуждение ото сна.
Разочарование года — «Хроники русской революции». Мы довольно долго пытались дать этому проекту шанс, но, к сожалению, он так и остался монотонной хроникой с сомнительными главными героями. Удивительно, как при таком бриллиантовом касте можно выстрелить мимо. Но за актерские работы, конечно, все равно огромное спасибо.
Очень ждем прокат фильма «Здесь был Юра», потому что хотим, чтобы этот дебют Сергея Малкина увидело как можно больше людей. Также не можем не ждать расширения вселенной Bubble с «Фурией». Ну и, конечно, «Искусственного» с Юрой Борисовым (если он все-таки выйдет в 2026-м). Позволим даже помечтать, что наш поедет на «Оскар» еще раз.
Кадр из фильма «Осада школы в Букит-Дури»
Евгений Ткачев
кинокритик, автор телеграм-канала «Парни из Читальни»
Хочется посоветовать что-то максимально неожиданное и не слишком известное, поэтому пусть это будет индонезийский экшен «Осада школы в Букит-Дури», который продолжает славную традицию «Класса 1999», «Учителя на замену» и других великих боевиков 1980-х и 1990-х про противостояние учителей и школьников.
Больше всего разочаровал «Супермен» Джеймса Ганна, при том, что я вообще-то поклонник этого режиссера и его супергеройской трилогии «Стражи Галактики» (хотя киновселенную Marvel не переношу). Я был так раздосадован, что в рецензии даже поставил фильму 1/10, из-за чего возбудились киношные соцсети, а самым часто задаваемым вопросом был: «Кто такой Евгений Ткачев, и какое право он имеет ставить "Супермену" единицу?».
Самым важным событием в моей редакторской практике в этом году считаю выпуск нашумевшей колонки, что, быть может, нужно поменьше кинокритиков и кинорецензий, которую написал Тимур Алиев. Правда, то, что затевалось, как начало большой дискуссии, довольно быстро превратилось в грандиозный срач в телеграме, потому что многие вычитали в тексте свои смыслы и спроецировали на него какие-то свои фобии.
Чего жду от 2026 года? Скажем так: жду, что выйдет финальная серия «Последнего министра» Романа Волобуева.
Кадр из фильма «Сны поездов»
Максим Ершов
кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана»
Лучший фильм — «Сны поездов» Клинта Бентли. Безумно красивый тихий шедевр о большой трагедии маленького человека. Разочарование — «Опус» Марка Энтони Грина. Не ждал многого изначально, но фильм собрал все возможные штампы о сумасшедших звездах и кровавых культах.
Наверное, год порадовал числом представлений и обсуждений фильмов в кинотеатрах. Страшно рад снова и снова говорить о Дэвиде Линче, Джиме Джармуше и не только. А жду очень многого. Например, новый фильм Стивена Спилберга интересен, еще хочется досмотреть все из 2025-го и удивляться в 2026-м. Уверен, что будут приятные сюрпризы.
Кадр из фильма «Простая случайность»
Тимур Алиев
кинокритик, автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости»
Самый важный для меня фильм 2025 года — «Простая случайность» Джафара Панахи. Кино, которое при внешней простоте очень точно демонстрирует жизнь в условиях цензуры и несвободы. Фильм оставляет после себя не какие-то важные выводы, а осадок дискомфорта от эффекта узнавания.
Больше всего разочаровал фильм «Невероятные приключения Шурика». Жуткая попытка реанимировать советскую комедию, которая выглядит как аттракцион отсылок и ситуативного фан-сервиса. Самым важным событием пусть будет статья о проблемах кинокритики. После публикации я около недели изучал обратную связь (больше в личных сообщениях, нежели в постах коллег) и сделал немало выводов о том, что написал в материале.
В 2026-м стараюсь ничего не ждать — ни от кино, ни от событий в карьере. Без ожиданий получается честнее радоваться и удивляться, когда сталкиваешься с чем-то живым и настоящим.
Кадр из фильма «Осенний марафон»
Лидия Маслова
кинокритик
Простите, но боюсь, я не смогу компетентно участвовать в вашем опросе, поскольку ненавижу все новые фильмы по определению и тут же стараюсь их забыть. Поэтому лучший фильм 2025 года — это самый короткий из тех, что мне пришлось посмотреть, но я не помню, как он называется.
Ну и соответственно, никаких разочарований у меня быть не могло, потому что я изначально ничего не жду, а только мечтаю, что в 2026 году я внезапно получу наследство от троюродного дяди из Сингапура, и мне больше на надо будет смотреть новые фильмы вообще. А лучший из старых (на все времена) — «Осенний марафон», разумеется.
