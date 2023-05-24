«Сказка», «Снегирь» и «Маленький ночной секрет»: Что смотреть на кинофестивале «Пример интонации»?

Лето в Петербурге начинается с кинофестиваля «Пример интонации». С 1 по 4 июня в «Севкабель Порту» пройдет смотр авторского кино, программу которого собрал главред журнала «Сеанс» Василий Степанов. В ней — последний фильм «Сказка» Александра Сокурова и работы его учеников, зрительская премьера драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» и сатирическая комедия Франсуа Озона «Мое преступление». Рассказываем лишь о нескольких лентах фестиваля — увидеть рекомендуется вообще все!
«Снегирь» (16+)
Новый фильм Бориса Хлебникова открывает фестивали уже во второй раз. До «Примера интонации» драму, очень отдаленно основанную на повести шестидесятника Георгия Владимова «Три минуты молчания», показали на старте ММКФ. Историю в киносценарий режиссер перерабатывал с Наталией Мещаниновой, с которой они вместе делали и ставшую зрительским хитом «Аритмию».
В самостоятельном дебюте Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать поколение детей такими, какие они есть. Особенно, когда надвигается шторм, в том числе буквально.
1 июня
«Копенгагена не существует» / København findes ikke (18+)
В программу «Примера интонации» драматический триллер датчанина Мартина Сковбьерга попал из конкурса кинофестиваля в Роттердаме. Фильм купили для кинотеатрального проката в России, но его релиз будет лишь в конце июня, а в «Севкабель Порту» драму можно увидеть почти на месяц раньше. Сценарий написал Эскиль Вогт — автор «Худшего человека на свете».
Это тонко рассказанная история молодой пары. Ида и Сандер живут в Копенгагене и сосредоточены лишь друг на друге и своих чувствах. Однажды девушка исчезает. Спустя три месяца ее возлюбленный добровольно соглашается на странный эксперимент. В пустой комнате он ответит на вопросы отца Иды об их отношениях.
1 июня
Роман Михайлов
«Наследие» (18+)
За два года математик, театральный режиссер, перформер и писатель Роман Михайлов выпускает уже третий фильм. Главная интрига — составит ли тот условную трилогию с предшествующими «Сказкой для старых» и «Снегом, сестрой и росомахой». Пока по цвету кадров, то в сепии, то в неоне, кажется, что это все один большой эксперимент. Ну или хотя бы единая киновселенная.
За деревенским колдуном ухаживает только подросток Руслан (Олег Чугунов из «Черной весны» и «Здорового человека»). Когда тот умирает, он хочет провести панихиду, но священник отказывается совершить обряд. Тогда гуманист Руслан решает отпеть его самостоятельно. В касте фильма — неизменный Федор Лавров, Евгений Ткачук и Дарья Мацель (младшая сестра Марии Мацель из «ЮЗЗЗ» и «Страны Саши»).
2 июня
«Один маленький ночной секрет» (18+)
Наталия Мещанинова тоже привезет на фестиваль свою новую картину — печальную драму о трех (и в разы больше) минутах молчания «Один маленький ночной секрет». Фильм, главную героиню которого просто хочется обнять и пообещать ей невыполнимое «Все будет хорошо», показывали в Роттердаме.
Мира — обычный подросток четырнадцати лет. У нее есть мама, отчим и младшая сестра. Ей многое разрешают — даже отпускают на Новый год на вечеринку к подруге. А еще у Миры есть «маленький ночной секрет», с которым дальше жить не только ей, но и всем зрителям картины.
2 июня
«Клетка ищет птицу» (18+)
Картина ученицы Александра Сокурова из мастерской в Кабардино-Балкарии Малики Мустафаевой была в этом году на Берлинале. Это снятое в ингушском селе художественное видеоэссе о 17-летних чеченках Яхе и Мадине, только вступающих во взрослую жизнь.
Диалоги здесь на чеченском языке, впрочем, их немного. Яха — в духе традиций — держит все чувства в себе, лишь изредка срываясь на крик, и то подражая птицам. Все актеры в фильме непрофессиональные, для Мустафаевой это было принципиально: сохранить живость и органику своих героинь.
3 июня
«Сказка» (18+)
Фестиваль «Пример интонации» «Севкабель Порт» проводит совместно с одноименным фондом Александра Сокурова, поддерживающим молодых кинематографистов (названным по одному из его фильмов). Поэтому неудивительно, что в программе оказалась и последняя работа режиссера, премьера которой была на 75-м кинофестивале в Локарно. Это философское черно-белое рассуждение о Второй мировой и истории ХХ века вообще. В месте, похожем на лимб, встречаются Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, чтобы поговорить о смерти, ценности жизни и идеологии.
3 июня
«Мое преступление» (18+)
В последний день смотра здесь покажут сатирическую черную комедию Франсуа Озона про Париж 1930-х. Она выйдет в российский прокат, но лишь 22 июня.
Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) «молода и прекрасна», но таланта ей, увы, не хватает. К тому же ее обвиняют в убийстве продюсера. Благодаря подруге-адвокату Полин (Ребекка Мардер) девушку оправдывают, но вскоре правда все равно вскрывается. В касте фильма также Изабель Юппер, Андре Дюссолье, Фабрис Лукини и Дэни Бун.
4 июня
Фестиваль «Пример интонации» пройдет с 1 по 4 июня. Подробное расписание всех событий, в том числе лекций, здесь.
Комментарии (0)