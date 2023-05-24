«Сказка», «Снегирь» и «Маленький ночной секрет»: Что смотреть на кинофестивале «Пример интонации»?

«Снегирь» (16+)

Новый фильм Бориса Хлебникова открывает фестивали уже во второй раз. До «Примера интонации» драму, очень отдаленно основанную на повести шестидесятника Георгия Владимова «Три минуты молчания», показали на старте ММКФ. Историю в киносценарий режиссер перерабатывал с Наталией Мещаниновой, с которой они вместе делали и ставшую зрительским хитом «Аритмию».

В самостоятельном дебюте Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать поколение детей такими, какие они есть. Особенно, когда надвигается шторм, в том числе буквально.

1 июня