«Без "Сеанса" не было бы любви» — кинокритик Зинаида Пронченко о лучшем черно-белом журнале о кино

Аркус и зовут Любовь. Ей и весла, и бразды, и стрелы в руки

На протяжении тридцати лет Аркус с камрадами делала из несбыточной мечты быль, из горьких слез — июльский дождь, из последнего сеанса — долгую счастливую ретроспективу. Из «Кайе дю синема», безусловного инспирасьона, парижских «желтых тетрадей», — ленинградские тетради памяти.

В ее журнал в разные годы и до сих пор пишут не критики, а прозаики. От Михаила Трофименкова до Александра Тимофеевского. От Марии Степановой до Анны Наринской. От Аркадия Ипполитова до Алексея Гусева. От Максима Семеляка до Дениса Горелова. А еще Рената Литвинова.

С ее журналом и издательством в разные годы и до последнего вздоха дружили Алексей Балабанов, Алексей Герман, Александр Расторгуев, поддерживают связь Александр Сокуров, Борис Хлебников, а еще Сергей Сельянов. Аркус, как тот фонтан в Петергофе: у него все встречаются, резвятся. Иногда, правда, он может окатить с ног до головы ледяными струями. Потому что гениям и просто талантам нужны не только румяные пряники и мамина забота, но и крепкое слово и оплеуха непредвзятого мнения. Сама Любовь Юрьевна, конечно, скажет вам, что от «Сеанса» она уже отошла — и покурить, и к людям. Которые рядом. Которым нужна помощь. Потому что в России дело происходит, и без волонтеров многим не справиться.

«Антон тут рядом» — вторая важнейшая институция Петербурга, без которой Петербургу буквально жизни нет

Пока Аркус на передовой в чистом поле, в тылу Василий Степанов закрывает собой, своим толерантно-интеллектуальным естеством амбразуру, что все шире и страшнее. Культуре сейчас нелегко, в культуру можно уйти с головой и все равно от происходящего не спрятаться. Василий Степанов — замечательный главный редактор. Ему неведомо осуждение. Только принятие. Это редчайшее качество в нашей среде. Я, например, ничем таким похвастаться не могу и у Василия все время учусь смирению. Перед кинематографом, который бывает очень разным. И перед людьми, которые скорее одинаковые, но по-разному совершенно невыносимы. Василий говорит: «Мы, то есть “Сеанс”, всё больше какой-то осадок в важной бутылке вина, песочек в дорогих сердцу почках… У нас репутация чего-то медленного, неэффективного, несовременного. Мне в принципе нравится, но я бы поспорил: последние несколько лет мы ни разу не подводили подписчиков, мы выпускаем четыре номера в год, а помимо этого 10–12 книг и еще два сайта в придачу. Не понимаю, как мы справляемся. Лет пять назад мне еще не казалось, что “Сеанс” воюет на передовой борьбы за здравый смысл, скорее уж наоборот: мы были какие-то слишком хитро устроенные для здравого смысла. Но последнее время отчего-то именно о здравом смысле больше всего и хочется печься. Натурально хочется окопаться в здравом смысле — до того окружающее пространство одурело. Поэтому главной мне видится возможность сказать “нет”: не бежать задрав штаны за комсомолом, не салютовать всему подряд, не сверяться со стремительно мутирующими трендами. Нужно стараться быть глубже и точнее, позволять себе смотреть чуть в сторону и чуть дольше, чем следовало бы порой смотреть. Смотреть с искренней симпатией. Искренней симпатии в “оптиках” (столь многочисленных в наше время) остро не хватает. Много агрессии, гнева, раздражения. Почему мы еще шевелимся? В основном, по органическим причинам — для меня лично “Сеанс” часть биографии, жизни, фрагмент личности, который так просто не вычленить из себя. То, что не требует обоснований, смысла, целеполагания. Бывают моменты, когда все кажется напрасным и никому не нужным. Тогда обычно высшие силы отправляют в ответ на отчаянье какой-то привет — подмигивают с легкой ленцой, и комедия продолжается. Вот поехали на фотосъемку “Собака.ru” на Лютеранское кладбище — косплеить фильм “Брат”, на Васильевский остров — умирать, видимо. Но не умерли, понятное дело, поживем еще какое-то время».