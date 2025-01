Вова Седых, дизайнер журнала

Однажды в детстве мама позвала меня из комнаты: «Иди скорей, по телевизору будут показывать новый сериал, мистический!». Это слово «мистический» было достаточным основанием для интриги: эра сериалов в нашей стране только начиналась, «Рабыня Изаура» быстро ввела нас всех в курс того, что происходило на западном ТВ, но сама по себе интереса не вызывала, так что для просмотра пришлось довериться высшим силам (ведь и сравнивать было решительно не с чем — да так и не нашлось, что уж там).

«Твин Пикс» стал отличным предисловием к творчеству маэстро — учитывая, насколько непостижима для меня в 1993 году была его критическая сторона, он вполне справлялся чисто на вайбе. Потом была «Дюна» на видаке, поздно ночью по телеку «Шоссе в никуда» (сразу пачкой открылась музыка Боуи, NIN и Rammstein) и «Синий бархат». После просмотра «Диких сердцем» я несколько лет искал книгу Гиффорда (нашел), первый DVD-диск — конечно «Малхолланд Драйв» (он перестал читаться после одного просмотра — тоже мистика!). Любовь к творчеству Линча в доинтернетную эпоху оказалась отличным способом найти друзей на всю жизнь, а в последние неспокойные годы он стал всеми любимым интернет-дедом, который нас заземлял, зачитывая прогноз погоды, так что его смерть — это наша семейная утрата, друзья.

«One day, the sadness will end. But I don’t think today is the day».