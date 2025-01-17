Яна Милорадовская, главный редактор журнала

Дэвид Линч — автор великой метавселенной, и мы все в ней живем. Можем ли мы отсюда выбраться? Да. Хотим? Сомнительно. Потому что: здесь на ментальный спиннинг ловят большую рыбу, совы не то, чем кажутся, а еще в местных краях никогда не заканчивается древнегреческий эпос сериал, который всегда продлевают на следующий сезон, и хитроумный Одиссей агент Купер в окружении пантеона юнгианских архетипов разыгрывает божественную трагикомедию.

И потом, в этой вселенной очень-очень красиво: таинственные леса, Иероним Босх приходит на свидание с Рене Магриттом, а флюоресцентные сны превращаются в звуковые инсталляции.

Как-то мэджик Линча раздали в Петербурге: на открытие главного клуба нулевых «Пар» в Александровском парке привезли Джули Круз, чей потусторонний ангельский голос мы слышим в обрамлении Анджело Бадаламенти, когда отправляемся в квест по Твин Пиксу. Джули выплыла в чем-то розовом и мерцающем на сцену в сопровождении художника и королевича Влада Мамышева-Монро. Раздались первые аккорды Into the Night. Драм-н-басс на соседнем танцполе резко стих — кто-то просто выдернул из розетки колонку. Рейверы замерли. И так и стояли, не дыша, пока Джули совершала свою хрустальную мессу — и слова The Nightingale о благовещении соловья вылетали из внезапно открывшегося у метро «Горьковская» Черного вигвама, долетали до шпиля Петропавловского собора и лупом возвращались обратно.

«Тот, кто видел это, никогда не станет прежним. С тем, кто не видел этого, не о чем говорить». Так анонсировали в начале 2000-х «Твин Пикс» на российском телевидении, — действительно, те, кого Линч провел в свою метавселенную сквозь огонь, теперь всегда ходят в обнимку с воображаемым поленом, разговаривают с внутренней Дайаной на диктофон, и в любом непонятном случае заказывают в кофейне вишневый пирог. И спасибо магу, волхву и художнику Дэвиду Линчу за эту внутреннюю империю – единственную из всех невозможных.