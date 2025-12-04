21 выставка декабря в Петербурге: династия Бенуа, редкий стрит-арт и Уорхол в Эрмитаже

«Все Бенуа — Всё Бенуа», «Манеж» (6+)

Выставка посвящена одной из самых (если не самой!) известных артистических династий страны. Центральная фигура — Александр Николаевич Бенуа, историк и теоретик искусства, художник, сценограф, куратор и арт-критик. Вокруг — остальные члены семьи и великие мастера-современники. Экспонаты, а их более 600 (!) разбили на группы. Среди них, например, «Азбука Бенуа» — лабиринтоподобный нарратив о представителях фамилии, формой для которого стал созданный самим Александром Николаевичем букварь с иллюстрациями. А конкретное наполнение разделов — живопись, графика, архитектурные чертежи, театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и личные реликвии.

Также на выставке покажут «кабинет» с мемориальными предметами и восстановленные с помощью искусственного интеллекта балетные постановки Дягилева, соавтором которых выступал Бенуа.

С 13 декабря по 19 апреля

