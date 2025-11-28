В Музее Академии художеств откроют «Класс зверей и птиц, цветов и плодов» и расскажут про рисовальное образование XVIII века

С 29 ноября в Парадных залах Музея Академии художеств на Университетской набережной открыта выставка «Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века». Масштабный межмузейный проект посвятили системе художественного образования в Императорской Академии художеств.

Основная задача проекта — полно осветить становление светских жанров анималистики и натюрморта в России. В частности, малоизученные живописные классы «зверей и птиц» и «цветов и плодов». Экспозицию составят произведения европейских и русских художников-преподавателей, а также живопись и графика для копирования. Эти работы дополнят архивные документы и редкие учебники XVIII века. Среди авторов: Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэля Зегерса и других мастеров.