Искусство

В Музее Академии художеств откроют «Класс зверей и птиц, цветов и плодов» и расскажут про рисовальное образование XVIII века

Проект запустит цикл экспозиций Музея про становление высшего художественного образования в России.

Гроот И.Ф.Снейдерс (Снайдерс) Ф. "Птичий концерт"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Гроот И.Ф.Снейдерс (Снайдерс) Ф. "Птичий концерт"

С 29 ноября в Парадных залах Музея Академии художеств на Университетской набережной открыта выставка «Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века». Масштабный межмузейный проект посвятили системе художественного образования в Императорской Академии художеств.

Основная задача проекта — полно осветить становление светских жанров анималистики и натюрморта в России. В частности, малоизученные живописные классы «зверей и птиц» и «цветов и плодов». Экспозицию составят произведения европейских и русских художников-преподавателей, а также живопись и графика для копирования. Эти работы дополнят архивные документы и редкие учебники XVIII века. Среди авторов: Пауль де Вос, Иоганн Гроот, Карл Кнаппе, Даниэля Зегерса и других мастеров.

Гроот И.Ф. "Собака терзающая гуся"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Гроот И.Ф. "Собака терзающая гуся"

Экспозиция охватит становление и эволюцию натюрморта и анималистики — от пышного барокко с его богатыми гирляндами цветов и «охотничьими трофеями» до эпохи Просвещения. Раскроют и скрытую символику предметов.

Объекты Научно-исследовательского музея при РАХ покажут рядом с произведениями из Пушкинского музея, «Царского Села», Русского музея, Третьяковской галереи, Национального художественного музея Республики Беларусь, «Петергофа», «Гатчины», Курской государственной картинной галереи имени Дейнеки, Таганрогского художественного музея, Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, Тверской областной картинной галереи, Государственного музея Пушкина, Российской академии художеств, Российского  исторического архива, Зоологического музея РАН, а из частных собраний российских коллекционеров.

Сегерс Д. "Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

Сегерс Д. "Цветы на архитектурном украшении, в котором видно птичье гнездо с яйцами и щегленок"

Выставка «Класс зверей и птиц, цветов и плодов. Академические классы XVIII века» открыта с 29 ноября 2025 года по 29 марта 2026 года в Музее Академии художеств на Университетской набережной, 17.

