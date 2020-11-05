В Петербурге вводят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов

Согласно новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов — за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на автозаправках.

До конца месяца закрываются детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров — за исключением тех, что имеют площадь не более 50 квадратных метров и находятся на территории предприятий общепита.

С 9 ноября вводится запрет и на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек — в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Заключать браки все еще можно — но только в том случае, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. А вот посещать государственные организации дополнительного образования запретят — обучение будет проводиться только дистанционно.

До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00. До 9 ноября работодателям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

«До 9 ноября исполнительные органы власти Санкт-Петербурга переведут на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими. Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы Российской Федерации», — говорится на сайте Смольного.