Губернатор Александр Беглов внес ряд изменений в постановление правительства от 13 марта 2020 года. В частности, до конца месяца в городе вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.
В Петербурге вводят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов
Согласно новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов — за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на автозаправках.
До конца месяца закрываются детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров — за исключением тех, что имеют площадь не более 50 квадратных метров и находятся на территории предприятий общепита.
С 9 ноября вводится запрет и на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек — в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.
Заключать браки все еще можно — но только в том случае, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. А вот посещать государственные организации дополнительного образования запретят — обучение будет проводиться только дистанционно.
До 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00. До 9 ноября работодателям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников, а также работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
«До 9 ноября исполнительные органы власти Санкт-Петербурга переведут на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими. Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы Российской Федерации», — говорится на сайте Смольного.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 712 тысяч, в Москве — 450 тысяч, в Петербурге — 66 тысяч, в мире — 48 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.
Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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