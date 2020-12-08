Ленинградская область вводит «новогодние» ограничения по коронавирусу. Вслед за Петербургом закрывают общепит

Работа фуд-кортов и фуд-плейсов, располагающихся на территории торговых центров и комплексов в Ленинградской области, будет приостановлена в период с 30 декабря по 3 января включительно. При этом общепиту в гостиницах работать разрешат — но только с 23:00 31 декабря по 02:00 1 января для обслуживания проживающих.

Отменяют и другие новогодние мероприятия. Вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, а также городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах.

Проведение свадеб, банкетов, дней рождения, семейных торжеств, поминок и иных коллективных мероприятий в заведениях общепита теперь возможно только при соблюдении правил — не больше 18 человек и при условии ношения масок.

Согласно новой редакции постановления, театры и концертные залы во всех районах Ленинградской области могут работать при заполняемости не более половины мест и с обязательным использованием масок зрителями. В детских оздоровительных лагерях разрешено заполнение групп и отрядов только на 50%, а также одновременный заезд и выезд всех детей и сотрудников на всю смену.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.