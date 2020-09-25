Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок,

Ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках,

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск,

Также мэр Москвы Сергей Собянин «убедительно просит» и рекомендует руководителям предприятий и организаций вновь перевести «как можно больше сотрудников» на «удаленку».

«Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. Поэтому сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно — проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома. Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — написал Собянин в своем блоге.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 136 тысяч, в мире — 32 миллиона человек. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.