Власти Ленобласти увеличили число коек для пациентов с COVID-19

Напомним, временный госпиталь в «Ленэкспо» в Петербурге в случае необходимости может принять около 2,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Беглов особо подчеркнул, что госпиталь в «Ленэкспо» рассматривается как запасной, использовать его будут в случае необходимости. Также он добавил, что многие недоработки были исправлены. В частности, душевые и туалеты теперь расположены в отдельных помещениях, там установлена качественная сантехника, есть отдельные кабинки, шкафчики для одежды.