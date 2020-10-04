Власти Ленобласти развернули для пациентов с пневмонией и коронавирусом дополнительные койки в Сиверской и Бокситогорской больницах. Об этом пишет ТАСС.
Власти Ленобласти увеличили число коек для пациентов с COVID-19
Так, количество коек в Ленинградской области увеличилось с 866 до 1026. Пациентов с подозрением на COVID-19 принимают также Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах. По информации правительства, в настоящий момент в медицинских организациях региона находятся 649 человек: 463 — с внебольничной пневмонией, 186 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Напомним, временный госпиталь в «Ленэкспо» в Петербурге в случае необходимости может принять около 2,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Беглов особо подчеркнул, что госпиталь в «Ленэкспо» рассматривается как запасной, использовать его будут в случае необходимости. Также он добавил, что многие недоработки были исправлены. В частности, душевые и туалеты теперь расположены в отдельных помещениях, там установлена качественная сантехника, есть отдельные кабинки, шкафчики для одежды.
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