Осенью правительство Петербурга ожидает вторую волну коронавируса. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать.
Смольный ожидает вторую волну коронавируса и готовится вновь вводить ограничения. Но «локдауна лучше избежать»
В настоящий момент Смольный составляет план введения новых ограничений по коронавирусу — в частности потому, что заболеваемость вновь начинает расти, а осенью правительство ожидает вторую волну пандемии. По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, уже сейчас Комитету по здравоохранению поручено подготовить план по развертыванию коек — часть из них должна быть подготовлена для пациентов с сезонным гриппом, часть для лечения пневмонии на фоне коронавируса.
Также план по введению ограничительных мер разрабатывает Комитет по экономической политике. Предположительно, в первую очередь начнут закрывать то, что было открыто последним — торговые центры и рестораны. Однако точное решение будет принято после того, как соответствующие рекомендации поступят от Роспотребнадзора — план будет разрабатываться ведомством с учетом коэффициента распространения COVID-19 и наличия свободных коек.
Несмотря на «режим готовности» Смольного, Елин уверяет — полной симметрии с ограничениями, вводимыми весной, не будет. «Локдауна желательно избежать», — заявил он.
Как пишет «Фонтанка», в Смольном опираются на выводы, сделанные рабочей группой по анализу и прогнозированию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди основных выводов членов комиссии, в которую вошли представители Политехнического университета, СПбГУ, Новосибирского государственного университета и НИИ гриппа имени Смородинцева, отсутствие прорыва в борьбе с COVID-19, неимение коллективного иммунитета ни в одной стране мира, частота тяжких пневмоний.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий.
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