«Любые ограничительные меры будут приниматься с точки зрения динамики вакцинации. Мы уже вышли на 16 тысяч в день. Таргетное значение, рассчитанное Роспотребнадзором — чуть больше 20 тысяч. Тогда к осени выходим на коллективный иммунитет», — приводит «Фонтанка» слова главы Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александра Ситова.

По словам Ситова, у Петербурга еще есть время, чтобы оценить, насколько эффективны меры, введенные в Москве и других регионах — поэтому решения будут приниматься совместно с бизнесом и точечно.

«Мы все это рассматриваем, и московский опыт в том числе. Возможны любые решения. При существующих темпах вакцинации, возможно, при запасе системы здравоохранения и, если мы ее еще нарастим, от чего-то удержимся. Но предсказать это точно невозможно», — добавил он.

Напомним, со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. А вот летние кафе, террасы и веранды разрешили посещать без QR-кода. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 409 тысяч, в Москве — 1 миллион 323 тысячи, в Петербурге — 462 тысячи, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 180 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.