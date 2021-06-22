Со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Соответствующий приказ подписал мэр Сергей Собянин.
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Фото: Shutterstock.com
Согласно новому постановлению, с 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:
- прошедшие вакцинацию;
- переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
- либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.
Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:
- электронной медицинской карты г. Москвы;
- портала mos.ru;
- ресурса ЕМИАС.ИНФО;
- единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,
- либо в регистратуре городской поликлиники.
Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Сергей Собянин
Мэр Москвы. Цитата из его блога sobyanin.ru:
Ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. В больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Система здравоохранения работает с полной мобилизацией своих возможностей. Вместе с тем, решение Главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников отдельных отраслей начинает приносить первые результаты.
Сегодня количество москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило 2 млн человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация — дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца.
Поэтому сегодня мы должны найти решения, которые позволят максимально защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это — с одной стороны. С другой стороны, необходимо сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики. При всех трудностях горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью. Разумеется, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
Напомним, режим нерабочих дней, введенный в Москве в целях противодействия распространению короанвируса, был отменен с понедельника, 21 июня. При этом в столице приняти решение запретит зрелищные мероприятия численностью более 1 тысячи человек. Рассказываем о последних указах мэра Сергея Собянина.
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