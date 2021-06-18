В Ленинградской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

На сегодняшний день распределение по районам следующее:

«Красная» зона — Выборгский, Приозерский, Бокситогорский, Всеволожский, Лодейнопольский, Сланцевский, Гатчинский, Тихвинский районы

«Желтая» зона — Кировский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Киришский, Волховский, Тосненский районы

«Зеленая» зона — Ломоносовский, Кингисеппский районы

Согласно новому постановлению, обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников обязаны руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат. Срок — до 1 сентября.

Такое же количество государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области должны к 1 сентября пройти вакцинацию.

Вводится запрет на работу организаций перечисленных отраслей с 1 сентября 2021 года в случае, если уровень вакцинированных сотрудников будет ниже 80%.

Проведение массовых мероприятий без ограничения численности даже в «красной» зоне возможно в случае, если участники имеют сертификаты вакцинации или отрицательные результаты анализов ПЦР на COVID-19.

Действующие ограничения по численности обслуживаемых посетителей ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов снимаются, если у работников таких организаций есть сертификаты, или справки о прохождении вакцинации от COVID-19, а также подтверждение медицинских противопоказаний к вакцинации.

К организациям, которым в случае обострения эпидситуации с 1 сентября и вакцинации менее 80% сотрудников будет запрещено продолжать деятельность, добавлены музеи и внемузейные пространства.