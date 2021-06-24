Власти Москвы разрешили посещать летние кафе и веранды без QR-кода

«С 24 июня по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Напомним, со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Соответствующий приказ подписал мэр Сергей Собянин.