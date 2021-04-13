В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса. Теперь в городе почти 196 тысяч доз

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, сейчас в городе «есть вакцина в достаточном количестве для того, чтобы привить всех желающих». Проблем с записью на вакцинацию нет — сделать это можно как по телефону 122, так и через порталы Госуслуг и «Здоровье петербуржца».

«Особо хочу обратиться к старшему поколению: пожалуйста, сделайте прививку! Это убережет вас от тяжелого заболевания и сохранит здоровье. Молодых людей и волонтеров прошу помочь пожилым записаться на вакцинацию», — призвал губернатор.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 652 412 комплектов доз. На сегодняшней день на фармбазе и в поликлиниках в наличии 195 863 доз.

Напомним, 8 апреля на центральную фармбазу Петербурга поступила партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в количестве 13 700 доз. Публикуем полный список поликлиник города, где можно поставить прививку.