Вакцина от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова поступит в Петербург в мае 2021 года

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, поступит в Петербург уже в мае 2021 года. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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Фото: Shutterstock.com
«Я могу сказать, что небольшая партия пока доступна для распределения. Партию, которая будет иметь существенное влияние и можно будет говорить, что начинается массовая вакцинация этим препаратом, мы ожидаем в мае месяце», — заявил Лисовец.
Напомним, «КовиВак» стала третьей российской вакциной от коронавируса. Препарат был зарегистрирован в феврале 2021 года. Первую партию из 120 тысяч доз вакцины планировали выпустить в гражданский оборот в середине марта.
Вакцина «КовиВак» стала в 2,5 раза дороже препарата «Спутник V». Ранее Федеральная антимонопольная служба установила его предельную стоимость в размере 1 942 рубля. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов должна стоить 9 710 рублей.
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