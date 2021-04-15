Вакцина от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова поступит в Петербург в мае 2021 года

«Я могу сказать, что небольшая партия пока доступна для распределения. Партию, которая будет иметь существенное влияние и можно будет говорить, что начинается массовая вакцинация этим препаратом, мы ожидаем в мае месяце», — заявил Лисовец.

Напомним, «КовиВак» стала третьей российской вакциной от коронавируса. Препарат был зарегистрирован в феврале 2021 года. Первую партию из 120 тысяч доз вакцины планировали выпустить в гражданский оборот в середине марта.

Вакцина «КовиВак» стала в 2,5 раза дороже препарата «Спутник V». Ранее Федеральная антимонопольная служба установила его предельную стоимость в размере 1 942 рубля. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов должна стоить 9 710 рублей.