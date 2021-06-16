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В Москве ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг. В Петербурге пока не планируют

Власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан — в частности, для работников сферы услуг, образования и транспорта. В Петербурге прибегать к аналогичным мерам из-за ситуации с коронавирусом пока не планируют.

  • Фото: Shutterstock.com

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Москве, обязательной вакцинации в столице подлежат:

  • Работники сферы торговли
  • Сотрудники салонов красоты, бань, массажных центров, бассейнов, фитнес-клубов, химчисток
  • Работники сферы общественного питания
  • Люди, которые работают в клиентских отделениях банков, МФЦ, а также оказывающие услуги почтовой связи
  • Работники общественного транспорта и такси, сферы ЖКХ и энергетики
  • Служащие учреждений культуры, в том числе музеев, театров, музыкальных площадок, библиотек

В Петербурге вводить обязательную вакцинацию по аналогии с Москвой пока не планируют. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по городу, соответствующего документа в разработке нет — в ведомстве ждут решения от Смольного.

«На сегодня подобного документа в разработке нет. Главный санитарный врач должен переговорить с правительством, и дальше уже они принимают какое-то решение. Мы ждем информацию от пресс-службы губернатора. В Москве подписывается документ мэром города, в Московской области — губернатором. В Москве инициатива от Роспотребнадзора исходила — это постановление главного санитарного врача. Так что им вопрос задайте», — заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 249 тысяч, в Москве — 1 миллион 253 тысячи, в Петербурге — 453 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 176 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому

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