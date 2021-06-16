В Москве ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг. В Петербурге пока не планируют

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по городу Москве, обязательной вакцинации в столице подлежат:

Работники сферы торговли

Сотрудники салонов красоты, бань, массажных центров, бассейнов, фитнес-клубов, химчисток

Работники сферы общественного питания

Люди, которые работают в клиентских отделениях банков, МФЦ, а также оказывающие услуги почтовой связи

Работники общественного транспорта и такси, сферы ЖКХ и энергетики

Служащие учреждений культуры, в том числе музеев, театров, музыкальных площадок, библиотек

В Петербурге вводить обязательную вакцинацию по аналогии с Москвой пока не планируют. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по городу, соответствующего документа в разработке нет — в ведомстве ждут решения от Смольного.

«На сегодня подобного документа в разработке нет. Главный санитарный врач должен переговорить с правительством, и дальше уже они принимают какое-то решение. Мы ждем информацию от пресс-службы губернатора. В Москве подписывается документ мэром города, в Московской области — губернатором. В Москве инициатива от Роспотребнадзора исходила — это постановление главного санитарного врача. Так что им вопрос задайте», — заявили в пресс-службе ведомства.