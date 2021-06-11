Мариинскую больницу закрывают под прием пациентов с коронавирусом

Как рассказали «Собака.ru» источники в Мариинской больнице, учреждение закрывают под прием пациентов с коронавирусом с 17 июня. Не под COVID-19 останется один корпус под литерой К, на базе которого сделают многопрофильное отделение.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в преддверии Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 180 тысяч, в Москве — 1 миллион 220 тысяч, в Петербурге — 449 тысяч, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 174 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.