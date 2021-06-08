С прошлой недели начали прием больных в 7 павильоне «Ленэкспо» — здесь развернуты 705 коек. С конца недели в павильоне будут открыты еще 295 коек. Мощность временного инфекционного госпиталя в пансионате «Заря» увеличена до 660 мест. В конце недели 900 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн также будут перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19.

«876 коек — это все койки, которые раньше принимали обычных пациентов, сейчас начнут принимать пациентов с COVID-19. Сначала пациентов, которых можно выписать, выпишут. Те, кому необходимо продолжить лечение, они переводятся в другие стационары. После этого полная санобработка всех помещений, всего госпиталя по всем правилам, и с пятницы мы ориентируемся на прием больных с коронавирусной инфекцией», — объяснили в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.

Комитетом по здравоохранению утвержден регламент по медицинскому обеспечению проходящих в Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу. Подготовлены более 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате «Балтиец».

Предусмотрена работа медицинских пунктов, мобильных медицинских бригад и бригад скорой медицинской помощи внутри периметра стадиона «Газпром Арена», на прилегающих к нему территориях, на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и фан-зонах. Будут задействованы 563 работника скорой медицинской помощи.

Напомним, новый рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, зафиксированный по итогам прошлой недели, связан с цикличностью вирусной активности. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 145 тысяч, в Москве — 1 миллион 205 тысяч, в Петербурге — 446 тысяч, в Ленинградской области — 45 тысяч, в мире — 173 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.