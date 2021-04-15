В настоящее время завершается процесс согласования между Комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Власти города рассчитывают, что маломобильных петербуржцев начнут прививать от коронавируса на дому уже со следующей недели.

«Противопоказания основные перечислены в инструкции — не вакцинируются только жители до 18 лет и имеющие явные выраженные аллергические состояния в анамнезе. Все остальные пожилые граждане, тем более находящиеся дома, имеющие тяжелые хронические заболевания, будут вакцинированы при условии их согласия», — приводит ТАСС слова председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, людям, живущим с маломобильным родственниками, страдающими хроническими заболеваниями, также следует привиться — чтобы не подвергать риску более уязвимых членов семьи.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 14 апреля, за весь период в Петербурге вакцинировано 471 559 человек. Из них 325 806 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 7 854 человека, вторично — 4 574. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 652 412 комплектов. Запас вакцины на сегодняшний день составляет 180 853 комплекта доз.

Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.