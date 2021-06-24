Со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.
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Фото: Shutterstock.com
Когда начнут пускать только по кодам?
Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня.
Когда можно получить QR-код?
25 июня — начало выдачи региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» до 25 июня также действительны. Их выдают после полного цикла вакцинации — найти такой QR-код можно внутри документа «Сертификат профилактической прививки от COVID-19».
Кто может получить QR-код?
Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут;
- прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;
- переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней) — по данным официального регистра переболевших;
- имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия — 3 календарных дня с даты получения результата).
Для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом коде. Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие его QR-кода может быть приостановлено.
Я переболел меньше 6 месяцев назад, где мне взять QR-код?
Если вы переболели в Москве, у вас есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, ваши данные есть в региональном и федеральном регистре переболевших. Соответствующий QR-код вы можете получить
- в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»;
- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»
- в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)
Если вы болели не в Москве, или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке, который начнет работать 25 июня. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведения общепита.
У меня отрицательный ПЦР-тест, где взять QR-код?
Такой QR-код могут получить только граждане, сдавшие ПЦР-тест в одной из городских поликлиник или лабораторий города Москвы, передающих данные в ЕМИАС. Список таких лабораторий опубликован на сайте.
QR-код в этом случае можно получить:
- в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»;
- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;
- в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате);
- в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.
Как получить QR-код через портал mos.ru?
- Зайдите на форму получения QR-кода через раздел «Услуги» на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru;
- Пройдите авторизацию используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала gosuslugi.ru;
- ФИО, дата рождения, СНИЛС, контактные данные загрузятся автоматически из личного кабинета;
- Подтвердите согласие с условиями получения сервиса;
- Вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста. QR-код можно отправить на свою электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.
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Фото: Shutterstock.com
Я вакцинирован, где взять QR-код?
Если вы вакцинированы в России, одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, медицинское учреждение обязано внести данные о вакцинации в федеральный регистр вакцинированных.
Если вы прошли вакцинацию в пунктах работы медицинских бригад, подведомственных Депздравоу Москвы, у вас московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, то сертификат вакцинации будет доступен
- в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»,
- в приложении «ЕМИАС.ИНФО»
- в поликлинике (вы можете обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате)
- на портале gosuslugi.ru
- в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»
Если вы прошли вакцинацию в других медучреждениях на Москвы (частных, ведомственных или федеральных), или в другом регионе, а также если у Вас нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то QR-код доступен:
- на портале gosuslugi.ru
- в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»
- вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.
Если ваши данные не найдены - необходимо обратиться в медучреждение, где была сделана прививка. Бумажный сертификат о вакцинации не является основанием для доступа в заведение общепита.
Где граждане без московского полиса и не прикрепленные к московским поликлиникам могут получить QR-код?
Те, кто не посещают городские медицинские учреждения, не имеют московского полиса ОМС, а также иногородние граждане могут запросить QR-код через портал mos.ru.
Где пройти вакцинацию иностранным гражданам? (Работающим и проживающим на территории Москвы)
Сразу после принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК Садовод.
Где иностранным гражданам получить QR-код, если не вакцинирован?
Если иностранный гражданин перенес заболевание в России, или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке.
Где получить QR-код гражданам с антителами без отметки в ЕМИАС о заболевании?
Если данные о заболевании коронавирусом отсутствуют в федеральном регистре заболевших, то гражданин не сможет получить QR-код, как переболевший.
Для посещения заведений общепита и мероприятий несовершеннолетними детьми тоже необходим QR-код?
Если ребенок, не достигший 18 лет, посещает заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, самому ребенку для прохода код не нужен.
Без родителей дети могут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев (если информация о пациенте есть в региональном или федеральном регистре переболевших). QR-код будет доступен.
- в электронной медкарте ребенка в разделе «Цифровой сертификат»
- в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»
- в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)
- в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке
Доступ к медкарте могут оформить родители или опекуны по ссылке.
Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?
Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.
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Фото: Shutterstock.com
Где опубликован список лабораторий, сдав ПЦР-тест в которых, можно получить QR-код?
Перечень лабораторий, передающих результаты ПЦР в ЕМИАС, опубликован на сайте Депздрава по ссылке.
Будет ли распространяться ограничение на продуктовые магазины и аптеки?
Действующий указ Мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня не распространяет действие на продуктовые магазины и аптеки.
Необходим ли QR-код туристу (пассажиру), у которого пересадка на рейс в Москве?
Если турист планирует посетить заведение общепита и мероприятия в Москве, действие Указа распространяется и на него.
Как использовать QR-код?
Посетителю QR-код необходимо сохранить на телефоне или распечатать. Сотрудник, ответственный за допуск посетителей, отсканирует QR-код камерой смартфона.
Необходимо ли предъявлять QR-код при посещении ресторана в отеле?
Нет, проживающим при посещении точек общественного питания в гостиницах и хостелах QR-код не нужен, если в эти помещения отсутствует доступ иных граждан.
Необходимо ли предъявлять QR-код при офисной столовой или студенческом кафе?
Нет, QR-код не нужен, если столовая, буфет или кафе находится на территории предприятия и предназначено для работников или обучающихся, а также отсутствует доступ в такие помещения других граждан.
Летние веранды тоже будут работать только по QR-кодам?
С 24 июня по 11 июля (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода.
Дети до 18 лет смогут попасть в общепит по ПЦР-тесту?
Да, во всех детских городских поликлиниках, а также других медицинских организациях, подключенных к ЕМИАС, можно пройти ПЦР-тестирование вне зависимости от возраста.
Если человек заболел, когда у него появится QR-код?
После выздоровления пациента медучреждение вносит соответствующую информацию в ЕМИАС, и он может получить QR-код на следующий день.
Как может получить QR-код человек, у которого нет смартфона, Интернета, или просто не умеющий пользоваться сервисами?
Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате поликлиники.
Куда обращаться, если возникли проблемы с получением QR-кода?
Необходимо воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня по ссылке immune.mos.ru. Если QR-код не будет найден, нужно проверить корректность указанных данных. Если данные корректные, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техподдержку.
Не смог получить QR-код по итогам вакцинации. Куда обращаться?
Необходимо обратиться медучреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных.
Не смог получить QR-код по факту заболевания в течение последних 6 мес. Куда обращаться?
Необходимо обратиться в медорганизацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших.
Не смог получить QR-код по факту отрицательного ПЦР. Куда обращаться?
Если вы сдавали ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к ЕМИАС, но не можете получить QR-код, необходимо обратиться в эту медорганизацию для проверки корректности переданных данных в ЕМИАС.
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