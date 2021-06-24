18+
  • Город
  • Город

Собрались на уикенд в Москву и не знаете, как попасть в кафе и рестораны? Оперштаб разъяснил, как будут работать QR-коды

Со следующей недели попасть в заведения общепита Москвы смогут только люди с антителами к коронавирусу. Наличие защиты подтверждается специальным QR-кодом. Оперштаб Москвы разъяснил, как будут работать коды для посещения ресторанов и мероприятий. И потребуются они не только жителям столицы.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Когда начнут пускать только по кодам?

Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня.

Когда можно получить QR-код?

25 июня — начало выдачи региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» до 25 июня также действительны. Их выдают после полного цикла вакцинации — найти такой QR-код можно внутри документа «Сертификат профилактической прививки от COVID-19».

Кто может получить QR-код?

Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут;

  • прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;
  • переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней) — по данным официального регистра переболевших;
  • имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия — 3 календарных дня с даты получения результата).

Для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом коде. Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие его QR-кода может быть приостановлено.

Я переболел меньше 6 месяцев назад, где мне взять QR-код?

Если вы переболели в Москве, у вас есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, ваши данные есть в региональном и федеральном регистре переболевших. Соответствующий QR-код вы можете получить

  • в  электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»;
  • в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»
  • в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)

Если вы болели не в Москве, или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке, который начнет работать 25 июня. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведения общепита.

У меня отрицательный ПЦР-тест, где взять QR-код?

Такой QR-код могут получить только граждане, сдавшие ПЦР-тест в одной из городских поликлиник или лабораторий города Москвы, передающих данные в ЕМИАС. Список таких лабораторий опубликован на сайте.

QR-код в этом случае можно получить:

  • в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»;
  • в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;
  • в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате);
  • в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Как получить QR-код через портал mos.ru?

  • Зайдите на форму получения QR-кода через раздел «Услуги» на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru;
  • Пройдите авторизацию используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала gosuslugi.ru;
  • ФИО, дата рождения, СНИЛС, контактные данные загрузятся автоматически из личного кабинета;
  • Подтвердите согласие с условиями получения сервиса;
  • Вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста. QR-код можно отправить на свою электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Я вакцинирован, где взять QR-код?

Если вы вакцинированы в России, одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, медицинское учреждение обязано внести данные о вакцинации в федеральный регистр вакцинированных.

Если вы прошли вакцинацию в пунктах работы медицинских бригад, подведомственных Депздравоу Москвы, у вас московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, то сертификат вакцинации будет доступен

  • в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»,
  • в приложении «ЕМИАС.ИНФО»
  • в поликлинике (вы можете обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате)
  • на портале gosuslugi.ru
  • в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»

Если вы прошли вакцинацию в других медучреждениях на Москвы (частных, ведомственных или федеральных), или в другом регионе, а также если у Вас нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то QR-код доступен:

  • на портале gosuslugi.ru
  • в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»
  • вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.

Если ваши данные не найдены - необходимо обратиться в медучреждение, где была сделана прививка. Бумажный сертификат о вакцинации не является основанием для доступа в заведение общепита.

Где граждане без московского полиса и не прикрепленные к московским поликлиникам могут получить QR-код?

Те, кто не посещают городские медицинские учреждения, не имеют московского полиса ОМС, а также иногородние граждане могут запросить QR-код через портал mos.ru.

Где пройти вакцинацию иностранным гражданам? (Работающим и проживающим на территории Москвы)

Сразу после принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК Садовод.

Где иностранным гражданам получить QR-код, если не вакцинирован?

Если иностранный гражданин перенес заболевание в России, или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке. 

Где получить QR-код гражданам с антителами без отметки в ЕМИАС о заболевании?

Если данные о заболевании коронавирусом отсутствуют в федеральном регистре заболевших, то гражданин не сможет получить QR-код, как переболевший.

Для посещения заведений общепита и мероприятий несовершеннолетними детьми тоже необходим QR-код?

Если ребенок, не достигший 18 лет, посещает заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, самому ребенку для прохода код не нужен.

Без родителей дети могут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев (если информация о пациенте есть в региональном или федеральном регистре переболевших). QR-код будет доступен.

  • в электронной медкарте ребенка в разделе «Цифровой сертификат»
  • в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»
  • в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)
  • в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке

Доступ к медкарте могут оформить родители или опекуны по ссылке. 

Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?

Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Где опубликован список лабораторий, сдав ПЦР-тест в которых, можно получить QR-код?

Перечень лабораторий, передающих результаты ПЦР в ЕМИАС, опубликован на сайте Депздрава по ссылке

Будет ли распространяться ограничение на продуктовые магазины и аптеки?

Действующий указ Мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня не распространяет действие на продуктовые магазины и аптеки.

Необходим ли QR-код туристу (пассажиру), у которого пересадка на рейс в Москве?

Если турист планирует посетить заведение общепита и мероприятия в Москве, действие Указа распространяется и на него.

Как использовать QR-код?

Посетителю QR-код необходимо сохранить на телефоне или распечатать. Сотрудник, ответственный за допуск посетителей, отсканирует QR-код камерой смартфона.

Необходимо ли предъявлять QR-код при посещении ресторана в отеле?

Нет, проживающим при посещении точек общественного питания в гостиницах и хостелах QR-код не нужен, если в эти помещения отсутствует доступ иных граждан.

Необходимо ли предъявлять QR-код при офисной столовой или студенческом кафе?

Нет, QR-код не нужен, если столовая, буфет или кафе находится на территории предприятия и предназначено для работников или обучающихся, а также отсутствует доступ в такие помещения других граждан.

Летние веранды тоже будут работать только по QR-кодам?

С 24 июня по 11 июля (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода.

Дети до 18 лет смогут попасть в общепит по ПЦР-тесту?

Да, во всех детских городских поликлиниках, а также других медицинских организациях, подключенных к ЕМИАС, можно пройти ПЦР-тестирование вне зависимости от возраста.

Если человек заболел, когда у него появится QR-код?

После выздоровления пациента медучреждение вносит соответствующую информацию в ЕМИАС, и он может получить QR-код на следующий день.

Как может получить QR-код человек, у которого нет смартфона, Интернета, или просто не умеющий пользоваться сервисами?

Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате поликлиники.

Куда обращаться, если возникли проблемы с получением QR-кода?

Необходимо воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня по ссылке immune.mos.ru. Если QR-код не будет найден, нужно проверить корректность указанных данных. Если данные корректные, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техподдержку.

Не смог получить QR-код по итогам вакцинации. Куда обращаться?

Необходимо обратиться медучреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных.

Не смог получить QR-код по факту заболевания в течение последних 6 мес. Куда обращаться?

Необходимо обратиться в медорганизацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших.

Не смог получить QR-код по факту отрицательного ПЦР. Куда обращаться?

Если вы сдавали ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к ЕМИАС, но не можете получить QR-код, необходимо обратиться в эту медорганизацию для проверки корректности переданных данных в ЕМИАС.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты