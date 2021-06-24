Когда начнут пускать только по кодам?

Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня.

Когда можно получить QR-код?

25 июня — начало выдачи региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» до 25 июня также действительны. Их выдают после полного цикла вакцинации — найти такой QR-код можно внутри документа «Сертификат профилактической прививки от COVID-19».

Кто может получить QR-код?

Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут;

прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;

переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней) — по данным официального регистра переболевших;

имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия — 3 календарных дня с даты получения результата).

Для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом коде. Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие его QR-кода может быть приостановлено.

Я переболел меньше 6 месяцев назад, где мне взять QR-код?

Если вы переболели в Москве, у вас есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, ваши данные есть в региональном и федеральном регистре переболевших. Соответствующий QR-код вы можете получить

в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»;

в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»

в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате)

Если вы болели не в Москве, или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке, который начнет работать 25 июня. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведения общепита.

У меня отрицательный ПЦР-тест, где взять QR-код?

Такой QR-код могут получить только граждане, сдавшие ПЦР-тест в одной из городских поликлиник или лабораторий города Москвы, передающих данные в ЕМИАС. Список таких лабораторий опубликован на сайте.

QR-код в этом случае можно получить:

в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»;

в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;

в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате);

в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Как получить QR-код через портал mos.ru?