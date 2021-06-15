Городская многопрофильная больница №2 в Петербурге будет полностью перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19

Как пишет «Фонтанка», Городская многопрофильная больница №2 будет переведена на прием пациентов с коронавирусом с 22 июня. Она станет второй полностью перепрофилированной. Ранее стало известно, что Мариинскую больницу вновь отводят под COVID-19. Свободным останется только один корпус, на базе которого сделают многопрофильное отделение.

Коечная мощность Городской многопрофильной больницы №2 составляет 1205 коек: 675 хирургического профиля, 485 терапевтического профиля, 45 — койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В течение года в больнице лечатся более 42 000 человек, выполняется порядка 30 000 операций. Больница оказывает помощь пациентам разного профиля.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 236 тысяч, в Москве — 1 миллион 248 тысяч, в Петербурге — 452 тысячи, в Ленинградской области — 46 тысяч, в мире — 176 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.