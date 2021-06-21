Госпитализация с COVID-19 в Петербурге достигла 900 человек в сутки. Число коек увеличат до 10 тысяч

«Скорость передачи вируса возросла. На прошлой неделе в Петербурге приходилось госпитализировать по 800–900 человек за сутки. До 18% увеличилось число тяжелых больных. Значительную долю среди них составляют молодые люди. Как правило, это те, кто могли спокойно вакцинироваться. Но решили, что ковид обойдет их стороной. Они сами, по доброй воле, лишили себя надежной, доступной и бесплатной защиты. В результате многие из них болеют тяжело», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе еженедельного радиообращения.

В декабре 2020 года, на пике второй волны коронавируса, в Петербурге ежедневно госпитализировали по 900 человек — лишь несколько раз число увеличивалось до 1 тысячи. Тогда система здравоохранения, как говорили в Смольном, работала на пределе. По словам Беглова, сейчас власти готовят резервные мощности в «Ленэкспо» и федеральные учреждения — первым станет университет имени Мечникова.

«Одними мерами медицинского реагирования не обойтись. 10 тысяч специализированных коек — это много для погоды, которая установилась в Петербурге. Напомню, что на втором пике эпидемии в Петербурге было создано 12,5 тысячи мест. Чтобы вновь не подойти к красной черте, как было в декабре, мы, по требованию Роспотребнадзора, вынуждены поэтапно ужесточать режим повышенной готовности», — добавил губернатор.

Число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличат уже на этой неделе — до 10 тысяч. Сейчас в городе развернуто около 9 тысяч мест. «Готовятся начать прием пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо»» В качестве резерва планируем поэтапно подключать федеральные учреждения. Первым из них откроется на прием ковидных больных медицинский университет имени Мечникова. К концу этой недели развернем в Петербурге более 10 тысяч специализированных коек», — рассказал ранее Беглов.