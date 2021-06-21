Госпитализация с COVID-19 в Петербурге достигла 900 человек в сутки. Число коек увеличат до 10 тысяч

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
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Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com
«Скорость передачи вируса возросла. На прошлой неделе в Петербурге приходилось госпитализировать по 800–900 человек за сутки. До 18% увеличилось число тяжелых больных. Значительную долю среди них составляют молодые люди. Как правило, это те, кто могли спокойно вакцинироваться. Но решили, что ковид обойдет их стороной. Они сами, по доброй воле, лишили себя надежной, доступной и бесплатной защиты. В результате многие из них болеют тяжело», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе еженедельного радиообращения.
В декабре 2020 года, на пике второй волны коронавируса, в Петербурге ежедневно госпитализировали по 900 человек — лишь несколько раз число увеличивалось до 1 тысячи. Тогда система здравоохранения, как говорили в Смольном, работала на пределе. По словам Беглова, сейчас власти готовят резервные мощности в «Ленэкспо» и федеральные учреждения — первым станет университет имени Мечникова.
«Одними мерами медицинского реагирования не обойтись. 10 тысяч специализированных коек — это много для погоды, которая установилась в Петербурге. Напомню, что на втором пике эпидемии в Петербурге было создано 12,5 тысячи мест. Чтобы вновь не подойти к красной черте, как было в декабре, мы, по требованию Роспотребнадзора, вынуждены поэтапно ужесточать режим повышенной готовности», — добавил губернатор.
Число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге увеличат уже на этой неделе — до 10 тысяч. Сейчас в городе развернуто около 9 тысяч мест. «Готовятся начать прием пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в «Ленэкспо»» В качестве резерва планируем поэтапно подключать федеральные учреждения. Первым из них откроется на прием ковидных больных медицинский университет имени Мечникова. К концу этой недели развернем в Петербурге более 10 тысяч специализированных коек», — рассказал ранее Беглов.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 334 тысячи, в Москве — 1 миллион 294 тысячи, в Петербурге — 458 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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