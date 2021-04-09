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Фото: Shutterstock.com
Адмиралтейский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 27
Василеостровский
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Поликлиническое отделение № 4 Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 59, лит. А
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» ОВОП, наб. реки Смоленки, 3
Выборгский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 104» Поликлиническое отделение № 15 Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 22
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, лит. А
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, 2-ой Муринский, д. 35
Калининский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Академика Бойкова, д. 25, к. 1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 9
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Киришская ул., д. 5/3
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 53, к. 2
Кировский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» Поликлиническое отделение № 20 Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, д. 13
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» Поликлиника №23 Санкт-Петербург, ул. Косинова д.17
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 6
Колпинский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10
Красногвардейский
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Поликлиническое отделение № 103 Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 16, к. 2
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 56
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Поликлиническое отделение № 10 Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 51
Красносельский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Р. Зорге, д. 1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 8
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д. 15
Кронштадтский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» (взрослое отделение) Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2
Курортный район
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9
Московский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 6
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 19
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» Пункт вакцинации Санкт-Петербург пр. Космонавтов, д. 33-35
Невский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, ул. Елизарова, д. 32, к. 2
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района» Отделение врачей общей практики Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 29, к. 1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 24
Петроградский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Вяземский пер., д. 3
Городская больница 31, Динамо, 3
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова» "Городская поликлиника №31" Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, к.5
Петродворцовый район
СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Царицынская, д. 1
Приморский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 102» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 5
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Поликлиническое отделение № 121 Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 50, к. 1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Серебристый бул., д. 14, к. 1
Пушкинский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» Поликлиническое отделение № 66 Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 15
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» Поликлиническое отделение № 89 Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35
Фрунзенский район
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 40
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 63, к. 2
Центральный район
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 37", Пункт вакцинации, Санкт-Петербург, ул. Правды, д.18
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Пункт вакцинации Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, 49
Напомним, ранее в Ленинградскую область также поступила вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Это первая партия препарата — ранее в регион завозили только «Спутник V».
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