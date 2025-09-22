«Гранд Отель Европа» вновь принимает церемонию награждения премии «Что где есть в Петербурге»

Награждать победителей «Что где есть в Петербурге» в «Гранд Отеле Европа» — наша давно устоявшаяся традиция. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имен насчитывает не одну сотню. А на «Крыше» в 60-70-е собирался весь цвет золотой молодежи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты — они прозвали ресторан «Средним залом филармонии». Вся долгая и яркая история отеля отмечена крупнейшими светскими приемами и легендарными гостями, созданием в его номерах великой музыки и стихов. Атмосфера Европы становилась источником вдохновения для Достоевского, Элтон Джон устраивал в залах отеля импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105.

Собака.ru впервые провела церемонию в «Европе» в 2017 году. Ведущими самого масштабного события ресторанной индустрии города были — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и продюсер Денис Попов. Только их искрометные шутки могли отвлечь гостей церемонии от фудмаркета с гастрономическими изысками, разместившемся в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа, и фотоколла на фоне пресс-волла из настоящих тыкв.

В 2019-м в «Икорном баре» в «Европе» эксперты премии «Что где есть в Петербурге» собрались на ужин-фудпейринг, где первый икорный сомелье страны Александр Дмитриев превратил дегустацию из шести курсов в настоящее шоу, пока наши фуди-эксперты совещались и выбирали победителей.

В 2022 году для выбора лучших из лучших жюри встретилось уже в историческом зале ресторана «Европа», где шеф Сергей Андреев со своей командой собрали в одном меню все лучшее из коллекции отеля.

В 2021-м особая тарелка досталась самому «Гранд Отелю Европа» — за то, что все эти годы остается эталоном культурного и гастрономического гостеприимства. Великое к великому!