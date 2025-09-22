Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Гранд Отель Европа» вновь принимает церемонию награждения премии «Что где есть в Петербурге»

23 октября фирменные тарелки премии «Что где есть в Петербурге» редакция Собака.ru будет традиционно вручать в «Гранд Отеле Европа». В 2025 году исторический отель класса люкс отметил юбилей - 150(!) лет роскошного гостеприимства и образцовых приемов! И уже почти 10 лет, каждый год, традиционно в бальном зале «Крыша» мы вместе называем лучших и создаем историю гастрономической столицы России. Фиксируем вехи!

Яна Милорадовская, Дмитрий Блинов
Юлия Пашковская. с тарелкой за вклад в гастрокультуру Петербурга. 2021 год.
Награждать победителей «Что где есть в Петербурге» в «Гранд Отеле Европа» — наша давно устоявшаяся традиция. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имен насчитывает не одну сотню. А на «Крыше» в 60-70-е собирался весь цвет золотой молодежи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты — они прозвали ресторан «Средним залом филармонии». Вся долгая и яркая история отеля отмечена крупнейшими светскими приемами и легендарными гостями, созданием в его номерах великой музыки и стихов. Атмосфера Европы становилась источником вдохновения для Достоевского, Элтон Джон устраивал в залах отеля импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105.

Собака.ru впервые провела церемонию в «Европе» в 2017 году. Ведущими самого масштабного события ресторанной индустрии города были — главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и продюсер Денис Попов. Только их искрометные шутки могли отвлечь гостей церемонии от фудмаркета с гастрономическими изысками, разместившемся в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа, и фотоколла на фоне пресс-волла из настоящих тыкв

В 2019-м в «Икорном баре» в «Европе» эксперты премии «Что где есть в Петербурге» собрались на ужин-фудпейринг, где первый икорный сомелье страны Александр Дмитриев превратил дегустацию из шести курсов в настоящее шоу, пока наши фуди-эксперты совещались и выбирали победителей

В 2022 году для выбора лучших из лучших жюри встретилось уже в историческом зале ресторана «Европа», где шеф Сергей Андреев со своей командой собрали в одном меню все лучшее из коллекции отеля.

В 2021-м особая тарелка досталась самому «Гранд Отелю Европа» — за то, что все эти годы остается эталоном культурного и гастрономического гостеприимства. Великое к великому!

Юрий Грудин, Мария Грудина, Леонид Терещенко
Белуга с овощным лингвини и соусом с икрой стерляди

Александр Дмитриев

Команда поваров "Гранд Отеля Европа"

2025 год год не станет исключением! 23 октября на «Крыше» Собака.ru соберет тех, кто определял гастрономический Петербург в этом году: победителей, номинантов, гастро-легенд и активнейших фуди города. Все, что нужно знать о премии в 2025 году, собрали для вас здесь

А ниже смотрите галерею, чтобы вспомнить, как все было!

Анастасия Павленкова, Михаил Стацюк, Ренат Маликов
Арам Мнацаканов. 2017 год
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Иван Фролухин. 2023 год
Артем Перук, Игорь Зернов. Семён Попов, Артемий Пигарев
Михаил Стацюк, Дарья Александрова, Дарья Павлюкевич. 2024 год
Мария Дементьева. 2024 год
Дмитрий Блинов, Арслан Бердиев. 2021 год
Артем Гребенщиков
Павел Циклинский, Екатерина Яценко. Андрей Мусихин. 2023 год.
Марк Лапин
Иван Ляшук, Владимир Николаев
Тимур Дмитриев
Наталья Цыпленко. Екатерина Красова. 2021 год.
Илья Бурнасов. Ольга Архипова, Кристина Нестеренко
Олег Перфилов
Алексей Феликсов, Алина Феликсова
Марина Наумова, Алексей Алексеев
Артем Балаев, Станислав Федулин, Мария Федулина
