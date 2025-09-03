Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Что где есть в Петербурге» — 2025: что нужно знать о премии

Проекту «Что где есть в Петербурге» — 19 (!) лет. В этом году к традиционным номинациям премии «Что где есть в Петербурге» — «Лучший новый авторский ресторан», «Лучший шеф-повар», «Лучший новый бар» и «Прорыв среди шеф-поваров» (редакция Собака.ru знакомит вас с молодыми и сенсационными!), — добавились новейшие — «Лучший ресторатор» и «Великое меню» (рестораны-легенды и их культовые блюда, которые гости обычно бронируют по телефону). Редакция Собака.ru выбрала лучших в 2025-м — 130 заведений, блюд и профессионалов (и 14 номинаций!).

О премии

Каждый год редакция Собака.ru проводит главную гастрономическую премию города «Что где есть в Петербурге», чтобы составить исчерпывающий гид по лучшим ресторанам и барам, выявить главные тренды и коры общепита (фиксируем моктейлькор и кулебякакор!) и назвать имена самых выдающихся шеф-поваров, бартендеров и рестораторов и кондитеров.

Идеальные места для фэнси-завтраков и авангардная русская кухня, киберлапша и артхаус-десерты, профи файндайнинга и гении миксологии, модные моктейли и котлеты-суперзвезды: этой осенью команда Собака.ru снова выбрала лучшее в петербургской ресторанной и барной индустрии в 2025-м — 130 заведений, блюд и профессионалов.

Редакция Собака.ru считает: все рестораны, люди и блюда, которые стали номинантами премии «Что где есть в Петербурге», — лучшие!

Важно! Телеграм-канал «Что где есть в Петербурге» — это один из любимейших гастрономических путеводителей петербуржцев и самые #дикиеэксклюзивы. А еще гайды выходного дня, рейтинги лучших булок, тайные хотспоты и вся информация о тех, кто качает ресторанную индустрию в городе на Неве. Срочно подписывайтесь!

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2025 году?

8 сентября на сайте sobaka.ru мы опубликуем список номинантов премии — лучшие заведения, люди и блюда в 2025 году. Открытое онлайн-голосование за победителей будет проходить в течение месяца, до 13 октября, — горожане смогут отдавать голоса за тех, кто их поит и кормит, хоть каждый день (и в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге» тоже!).

Итоги онлайн-голосования определят тройки финалистов в каждой номинации. В заключительном этапе 30 фуди — жюри премии «Что где есть в Петербурге» — закрытым голосованием выберут победителя в каждой тройке. А имена лауреатов будут объявлены на очень красивой церемонии, которую редакция Собака.ru устраивает 23 октября.

Фуди — частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцати петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии. 

В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучших в своей категории сами номинанты!

1 ноября редакция журнала Собака.ru выпустит коллекционный номер; мы посвятим его всем номинантам и лауреатам премии «Что где есть в Петербурге»: бархоппинг с непьющими селебрити, панк-дегустация кулебяк, секретные подробности о главных ресторанных открытиях сезона!

Чем отличаются номинанты от финалистов и победителей премии?

Номинантами стали заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании на нашем сайте. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.

Ася Минеева

Какие будут номинации в этом году?

Заведения:

  • «Лучший новый авторский ресторан»
  • «Лучший новый ресторан на каждый день»
  • «Лучший новый бар»
  • «Великое меню»
  • «Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»

Люди:

  • «Лучший шеф-повар»
  • «Лучший ресторатор»
  • «Прорыв среди шеф-поваров»
  • «Лучший бартендер»
  • «Лучший кондитер»

Блюда и напитки:

  • «Лучшая лапша»
  • «Лучший безалкогольный коктейль»
  • «Русский тренд»
  • «Лучший новый завтрак в кафе»

Во всех номинациях мы оцениваем достижения за период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025-го. Номинации меняются каждый год и фиксируют тренды, тенденции и актуальные направления жизни ресторанной индустрии за отчетный период.

Анастасия Большакова
Как проходит онлайн-голосование?

Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации на специальной странице премии.

В этом году также можно будет голосовать в телеграм-канале «‎Что где есть в Петербурге»‎. Отданные в нем голоса мы суммируем с голосами, полученными на сайте.

Редакция предупреждает: техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

Как номинанты премии будут освещаться в журнале Собака.ru?

Им будет посвящена главная тема номера в ноябрьском коллекционном выпуске журнала Собака.ru, который выйдет 1 ноября.

Что будет в финале?

23 октября состоится церемония награждения победителей!

Проект: шеф-редактор отдела «Что где есть в Петербурге» Дарья Павлюкевич, главный редактор журнала и бренда Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк

Что Где Есть в Петербурге 2025
Дарья Павлюкевич

