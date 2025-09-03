«Что где есть в Петербурге» — 2025: что нужно знать о премии

О премии

Каждый год редакция Собака.ru проводит главную гастрономическую премию города «Что где есть в Петербурге», чтобы составить исчерпывающий гид по лучшим ресторанам и барам, выявить главные тренды и коры общепита (фиксируем моктейлькор и кулебякакор!) и назвать имена самых выдающихся шеф-поваров, бартендеров и рестораторов и кондитеров.



Идеальные места для фэнси-завтраков и авангардная русская кухня, киберлапша и артхаус-десерты, профи файндайнинга и гении миксологии, модные моктейли и котлеты-суперзвезды: этой осенью команда Собака.ru снова выбрала лучшее в петербургской ресторанной и барной индустрии в 2025-м — 130 заведений, блюд и профессионалов.



Редакция Собака.ru считает: все рестораны, люди и блюда, которые стали номинантами премии «Что где есть в Петербурге», — лучшие!



Важно! Телеграм-канал «Что где есть в Петербурге» — это один из любимейших гастрономических путеводителей петербуржцев и самые #дикиеэксклюзивы. А еще гайды выходного дня, рейтинги лучших булок, тайные хотспоты и вся информация о тех, кто качает ресторанную индустрию в городе на Неве. Срочно подписывайтесь!

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2025 году?



8 сентября на сайте sobaka.ru мы опубликуем список номинантов премии — лучшие заведения, люди и блюда в 2025 году. Открытое онлайн-голосование за победителей будет проходить в течение месяца, до 13 октября, — горожане смогут отдавать голоса за тех, кто их поит и кормит, хоть каждый день (и в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге» тоже!).



Итоги онлайн-голосования определят тройки финалистов в каждой номинации. В заключительном этапе 30 фуди — жюри премии «Что где есть в Петербурге» — закрытым голосованием выберут победителя в каждой тройке. А имена лауреатов будут объявлены на очень красивой церемонии, которую редакция Собака.ru устраивает 23 октября.

Фуди — частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцати петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии.