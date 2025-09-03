«Что где есть в Петербурге» — 2025: что нужно знать о премии

Проекту «Что где есть в Петербурге» — 19 (!) лет. В этом году к традиционным номинациям премии «Что где есть в Петербурге» — «Лучший новый авторский ресторан», «Лучший шеф-повар», «Лучший новый бар» и «Прорыв среди шеф-поваров» (редакция Собака.ru знакомит вас с молодыми и сенсационными!), — добавились новейшие — «Лучший ресторатор» и «Великое меню» (рестораны-легенды и их культовые блюда, которые гости обычно бронируют по телефону). Редакция Собака.ru выбрала лучших в 2025-м — 130 заведений, блюд и профессионалов (и 14 номинаций!).
О премии
Каждый год редакция Собака.ru проводит главную гастрономическую премию города «Что где есть в Петербурге», чтобы составить исчерпывающий гид по лучшим ресторанам и барам, выявить главные тренды и коры общепита (фиксируем моктейлькор и кулебякакор!) и назвать имена самых выдающихся шеф-поваров, бартендеров и рестораторов и кондитеров.
Идеальные места для фэнси-завтраков и авангардная русская кухня, киберлапша и артхаус-десерты, профи файндайнинга и гении миксологии, модные моктейли и котлеты-суперзвезды: этой осенью команда Собака.ru снова выбрала лучшее в петербургской ресторанной и барной индустрии в 2025-м — 130 заведений, блюд и профессионалов.
Редакция Собака.ru считает: все рестораны, люди и блюда, которые стали номинантами премии «Что где есть в Петербурге», — лучшие!
Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2025 году?
8 сентября на сайте sobaka.ru мы опубликуем список номинантов премии — лучшие заведения, люди и блюда в 2025 году. Открытое онлайн-голосование за победителей будет проходить в течение месяца, до 13 октября, — горожане смогут отдавать голоса за тех, кто их поит и кормит, хоть каждый день (и в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге» тоже!).
Итоги онлайн-голосования определят тройки финалистов в каждой номинации. В заключительном этапе 30 фуди — жюри премии «Что где есть в Петербурге» — закрытым голосованием выберут победителя в каждой тройке. А имена лауреатов будут объявлены на очень красивой церемонии, которую редакция Собака.ru устраивает 23 октября.
В 2025 году впервые в истории премии «Что где есть в Петербурге» редакция ввела номинацию, где каждый участник — уже победитель: это «Великое меню». Мы также решили, что победителей в номинациях «Лучший ресторатор» и «Лучший шеф-повар» определят только профессионалы гастрономической индустрии — голосуют за лучших в своей категории сами номинанты!
1 ноября редакция журнала Собака.ru выпустит коллекционный номер; мы посвятим его всем номинантам и лауреатам премии «Что где есть в Петербурге»: бархоппинг с непьющими селебрити, панк-дегустация кулебяк, секретные подробности о главных ресторанных открытиях сезона!
Чем отличаются номинанты от финалистов и победителей премии?
Номинантами стали заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании на нашем сайте. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.
Тарелки премии «Что где есть в Петербурге» — 2024
Какие будут номинации в этом году?
Заведения:
- «Лучший новый авторский ресторан»
- «Лучший новый ресторан на каждый день»
- «Лучший новый бар»
- «Великое меню»
- «Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»
Люди:
- «Лучший шеф-повар»
- «Лучший ресторатор»
- «Прорыв среди шеф-поваров»
- «Лучший бартендер»
- «Лучший кондитер»
Блюда и напитки:
- «Лучшая лапша»
- «Лучший безалкогольный коктейль»
- «Русский тренд»
- «Лучший новый завтрак в кафе»
Во всех номинациях мы оцениваем достижения за период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025-го. Номинации меняются каждый год и фиксируют тренды, тенденции и актуальные направления жизни ресторанной индустрии за отчетный период.
Как проходит онлайн-голосование?
Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации на специальной странице премии.
В этом году также можно будет голосовать в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге». Отданные в нем голоса мы суммируем с голосами, полученными на сайте.
Редакция предупреждает: техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Как номинанты премии будут освещаться в журнале Собака.ru?
Им будет посвящена главная тема номера в ноябрьском коллекционном выпуске журнала Собака.ru, который выйдет 1 ноября.
Что будет в финале?
23 октября состоится церемония награждения победителей!
Проект: шеф-редактор отдела «Что где есть в Петербурге» Дарья Павлюкевич, главный редактор журнала и бренда Собака.ru Яна Милорадовская, главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк
