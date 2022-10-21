Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Члены жюри собрались в роскошном зале старейшего ресторана «Европа»: живая музыка, приглушенный свет и свечи, интерьер в стиле ар-нуво и ретроспектива лучших блюд в истории «Гранд Отеля Европа».
Голосование горожан на сайте нашей ресторанной премии завершилось. К закрытому голосованию приступил экспертный совет: петербургским фуди доверено выбрать победителей из списка финалистов в каждой номинации, чьи имена мы объявим 27 октября на торжественной церемонии награждения в новом (и самом большом!) фудмолле VOKZAL 1853 в историческом здании Варшавского вокзала.
Леонид Терещенко и Катя IOWA
Анатолий Мариничев, Алена Мариничева
Ультрапрофессиональная команда сервиса, в разные годы принимавшая Игоря Стравинского, Федора Шаляпина и Элтона Джона, во главе с шеф-поваром Сергеем Андреевым представила меню из самых запоминающихся блюд отеля.
Ужин открывал абсолютный хит, ему - 25 лет! «Яйцо в яйце» — скрэмбл в скорлупе с трюфельным маслом и добротной порцией черной икры — подавалось для королевы Дании Маргрете II и баронессы Элен Строгановой. А для фуди «Что где есть в Петербурге» — 2022 блюдо сопроводили ледяной стопкой водки Tselovalnik от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar.
После чего на столы вынесли еще одну элегантную закуску: сырную эспуму с виноградным конфи, основой которой послужил твёрдый сыр Dürr – премиальный продукт 6-месячной и 12-месячной выдержки с ярко выраженным ароматом и пикантным вкусом с нотами пряных трав.
На горячее гостям предложили утиную грудку с ягодным конфи и пюре из абрикоса, придуманную еще в 2009 году специально для Уитни Хьюстон, которая после ужина спустилась в Лобби-бар и пела под аккомпанемент рояля.
Ресторан «Европа» также удивил экспертное жюри эффектным приготовлением яблочного сорбета.
Завершался вечер парфе «Гранд Отель Европа», любимым десертом испанского оперного певца Пласидо Доминго. На посошок гостям был предложен новый экспериментальный кофейный элексир Tselovalnik.
Ури Резник
Саша Карпова
Наталья Старкина
Александр Караванский
Александр Тоболь
Екатерина Васильева
Гастрономической парой к блюдам стали вина «Поместья Голубицкого», производимые из собственного винограда — саженцы были привезены из питомников Италии и Австрии.
К каждому курсу был предусмотрен бокал насыщенного шардоне, сочного рислинга или благородного пино нуар, а сладкому парфе подыгрывал розовый брют Tête de Cheval.
« Яйцо в яйце »
Эспума из твёрдого сыра Dürr с виноградным конфи
Эспума из твёрдого сыра Dürr с виноградным конфи
Фуа-гра c томленой грушей и парфе из манго и маскарпоне на ореховом бриоше с абрикосовым чатни
Яблочный сорбет
Яблочный сорбет
Яблочный сорбет
Томленая утиная грудка
с ягодным конфи, пюре из абрикоса и соусом глинтвейн
Конфи из лосося с велюте из спаржи, картофелем и кунжутом
Парфе «Гранд Отель Европа» со свежей клубникой
Парфе «Гранд Отель Европа» со свежей клубникой
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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