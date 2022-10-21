Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

Ультрапрофессиональная команда сервиса, в разные годы принимавшая Игоря Стравинского, Федора Шаляпина и Элтона Джона, во главе с шеф-поваром Сергеем Андреевым представила меню из самых запоминающихся блюд отеля.

Ужин открывал абсолютный хит, ему - 25 лет! «Яйцо в яйце» — скрэмбл в скорлупе с трюфельным маслом и добротной порцией черной икры — подавалось для королевы Дании Маргрете II и баронессы Элен Строгановой. А для фуди «Что где есть в Петербурге» — 2022 блюдо сопроводили ледяной стопкой водки Tselovalnik от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar.

После чего на столы вынесли еще одну элегантную закуску: сырную эспуму с виноградным конфи, основой которой послужил твёрдый сыр Dürr – премиальный продукт 6-месячной и 12-месячной выдержки с ярко выраженным ароматом и пикантным вкусом с нотами пряных трав.