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Репортажи

Ужин «Собака.ru» с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» — 2022

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Члены жюри собрались в роскошном зале старейшего ресторана «Европа»: живая музыка, приглушенный свет и свечи, интерьер в стиле ар-нуво и ретроспектива лучших блюд в истории «Гранд Отеля Европа». 

Голосование горожан на сайте нашей ресторанной премии завершилось. К закрытому голосованию приступил экспертный совет: петербургским фуди доверено выбрать победителей из списка финалистов в каждой номинации, чьи имена мы объявим 27 октября на торжественной церемонии награждения в новом (и самом большом!) фудмолле VOKZAL 1853 в историческом здании Варшавского вокзала. 

 

Дмитрий Многолет
Яна Милорадовская
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет
Юлия Пашковская
Дмитрий Многолет

Леонид Терещенко и Катя IOWA

Дмитрий Многолет
Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Дмитрий Многолет
Марина Краснова
Дмитрий Многолет

Анатолий Мариничев, Алена Мариничева

Дмитрий Многолет
PopovySISTERS
Дмитрий Многолет
Александр Малич
Дмитрий Многолет
Ольга Суркова
Дмитрий Многолет
Татьяна Затравина
Дмитрий Многолет

Ультрапрофессиональная команда сервиса, в разные годы принимавшая Игоря Стравинского, Федора Шаляпина и Элтона Джона, во главе с шеф-поваром Сергеем Андреевым представила меню из самых запоминающихся блюд отеля.

Ужин открывал абсолютный хит, ему - 25 лет! «Яйцо в яйце» — скрэмбл в скорлупе с трюфельным маслом и добротной порцией черной икры — подавалось для королевы Дании Маргрете II и баронессы Элен Строгановой. А для фуди «Что где есть в Петербурге» — 2022 блюдо сопроводили ледяной стопкой водки Tselovalnik от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas Bar.

После чего на столы вынесли еще одну элегантную закуску: сырную эспуму с виноградным конфи, основой которой послужил  твёрдый сыр Dürr – премиальный продукт 6-месячной и 12-месячной выдержки с ярко выраженным ароматом и пикантным вкусом с нотами пряных трав.

Дмитрий Многолет
Виктория Портфолио
Дмитрий Многолет
Анастасия Павленкова, Яна Милорадовская
Дмитрий Многолет
Екатерина Смольникова
Дмитрий Многолет

Екатерина Дюрр

Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет
Мария Грудина, Елизавета Гусевская
Дмитрий Многолет
Антон Садчиков, Ксения Дубяго
Дмитрий Многолет
Евгения Сероусова
Дмитрий Многолет
Анастасия Контарович, Мария Евневич
Дмитрий Многолет
Кристина Березовская
Дмитрий Многолет

Елизавета Замарина

На горячее гостям предложили утиную грудку с ягодным конфи и пюре из абрикоса, придуманную еще в 2009 году специально для Уитни Хьюстон, которая после ужина спустилась в Лобби-бар и пела под аккомпанемент рояля.

Ресторан «Европа» также удивил экспертное жюри эффектным приготовлением яблочного сорбета.

Завершался вечер парфе «Гранд Отель Европа», любимым десертом испанского оперного певца Пласидо Доминго. На посошок гостям был предложен новый экспериментальный кофейный элексир Tselovalnik.

Дмитрий Многолет
Михаил Стацюк, Ксения Дубяго, Антон Садчиков, Полина Любомирова, Катя IOWA и Леонид Терещенко
Дмитрий Многолет

Ури Резник

Дмитрий Многолет

Саша Карпова

Дмитрий Многолет
Дарья Павлюкевич
Дмитрий Многолет

Наталья Старкина

Дмитрий Многолет

Александр Караванский

Дмитрий Многолет

Александр Тоболь

Дмитрий Многолет
Светлана Соколова
Дмитрий Многолет

Екатерина Васильева

Дмитрий Многолет
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк

Гастрономической парой к блюдам стали вина «Поместья Голубицкого», производимые из собственного винограда — саженцы были привезены из питомников Италии и Австрии.

К каждому курсу был предусмотрен бокал насыщенного шардоне, сочного рислинга или благородного пино нуар, а сладкому парфе подыгрывал розовый брют Tête de Cheval.

Дмитрий Многолет
Игорь Зернов
Дмитрий Многолет
Юрий Грудин
Дмитрий Многолет
Евгения Сероусова, Светлана Соколова
Дмитрий Многолет
Виктория Портфолио, Максим Быков
Дмитрий Многолет
Мария Грудина, Юрий Грудин, Елизавета Гусевская, Катя IOWA и Леонид Терещенко
Дмитрий Многолет
Михаил Стацюк, Саша Карпова
Дмитрий Многолет
Кристина Березовская
Дмитрий Многолет
Юлия Пашковская, Ури Резник, Саша Карпова
Дмитрий Многолет
Анастасия Контарович, Светлана Соколова
Дмитрий Многолет
Юлия Пашковская
Дмитрий Многолет
Ксения Дубяго
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет
Дмитрий Многолет

« Яйцо в яйце »

Дмитрий Многолет

Эспума из твёрдого сыра Dürr с виноградным конфи

Дмитрий Многолет

Эспума из твёрдого сыра Dürr с виноградным конфи

Дмитрий Многолет

Фуа-гра c томленой грушей и парфе из манго и маскарпоне на ореховом бриоше с абрикосовым чатни

Дмитрий Многолет

Яблочный сорбет

Дмитрий Многолет

Яблочный сорбет

Дмитрий Многолет

Яблочный сорбет

Дмитрий Многолет
Игорь Зернов
Дмитрий Многолет

Томленая утиная грудка
с ягодным конфи, пюре из абрикоса и соусом глинтвейн

Дмитрий Многолет

Конфи из лосося с велюте из спаржи, картофелем и кунжутом

Дмитрий Многолет

Парфе «Гранд Отель Европа» со свежей клубникой

Дмитрий Многолет

Парфе «Гранд Отель Европа» со свежей клубникой

Дмитрий Многолет

«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии

и

группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2022
Люди:
Яна Милорадовская, Ксения Дубяго, Михаил Стацюк, Екатерина Иванчикова, Татьяна Затравина

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