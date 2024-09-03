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Что Где Есть

Церемония награждения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 пройдет в Гранд Отеле Европа

Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» в Гранд Отеле Европа — наша давно устоявшаяся традиция. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имен насчитывает не одну сотню. А на «Крыше» в 60-70-е собирались весь цвет золотой молодежи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты — они прозвали ресторан «Средним залом филармонии». Вся долгая и яркая история отеля отмечена крупнейшими светскими приемами и легендарными гостями, созданием в его номерах великой музыки и стихов. Атмосфера Европы становилась источником вдохновения для Достоевского, Элтон Джон устраивал в залах отеля импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105.

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Юлия Пашковская. получила гранд-тарелку за исторический вклад в гастрокультуру Петербурга
Юлия Пашковская, получила гранд-тарелку за исторический вклад в гастрокультуру Петербурга

В преддверии своего 150-летия Гранд Отель Европа всё так же остается центром притяжения для всех гостей и петербуржцев и местом встреч для гастроэкспертов.

Так, в 2019 году в Caviar Bar Гранд Отеля Европа наши эксперты-фуди собирались на экспертном совещании в формате фудпейринг-ужина для того, чтобы определить победителей премии «Что Где Есть в Петербурге». А первый икорный сомелье России Александр Дмитриев устроил торжественное представление каждому из шести курсов ужина

В 2022 году члены жюри встретились на закрытом голосовании премии «Что Где Есть в Петербурге» уже в роскошном зале старейшего ресторана «Европа». Ультрапрофессиональная команда сервиса во главе с шеф-поваром Сергеем Андреевым представила меню из самых запоминающихся блюд отеля

Антон Садчиков, Михаил Стацюк, Ксения Дубяго. Полина Любомирова
Михаил Стацюк, Антон Садчиков, Катя IOWA, Леонид Терещенко, Ксения Дубяго,  Полина Любомирова
Ольга Суркова
Ольга Суркова
Томленая утиная грудка с ягодным конфи, пюре из абрикоса и соусом глинтвейн

Томленая утиная грудка с ягодным конфи, пюре из абрикоса и соусом глинтвейн

Леонид Терещенко, Катя IOWA
Леонид Терещенко, Катя IOWA
Алёна Мариничева, Анатолий Мариничев
Анатолий Мариничев, Алёна Мариничева
Яйцо с яичной кашкой и трюфельным маслом, икра стерляди

Яйцо с яичной кашкой и трюфельным маслом, икра стерляди

Екатерина Смольникова
Екатерина Смольникова
Мария Евневич, Виталий Котов
Виталий Котов, Мария Евневич

Мы уже не один год вручаем здесь фирменные тарелки премии «Что где есть в Петербурге» лучшим заведениям, шефам и гастроэнтузиастам, каждый раз подчеркивая: Петербург был и остается гастрономической столицей! А за исторический вклад (с 1875 года!) в гастрокультуру города гранд-тарелкой в 2021 году отметили и сам Гранд Отель Европа!

В этом году 17 октября в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа традиционно соберутся номинанты премии, среди которых финалисты этого года, самые яркие звезды гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, шефы, сомелье, гастропродюсеры, кофейные профи, ресторанные команды, а также наши фуди. Подробнее о премии вы можете прочитать в статье.

Яна Милорадовская, Дмитрий Блинов
Дмитрий Блинов, Яна Милорадовская
Арам Мнацаканов. тарелка за выдающийся вклад в гастрономию, 2021 год
Арам Мнацаканов, тарелка за выдающийся вклад в гастрономию, 2021 год
Артем Гребенщиков. выбор редакции (Bobo), 2023 год
Артем Гребенщиков, выбор редакции (Bobo), 2023 год
Дмитрий Блинов, Арслан Бердиев. лучший шеф-повар (Duoband), лучший шеф-повар (Birch, Betulla), 2021 год
Арслан Бердиев, Дмитрий Блинов, лучший шеф-повар (Duoband), лучший шеф-повар (Birch, Betulla), 2021 год
Алексей Алексеев. лучший шеф-повар (Futurist), 2023 год
Алексей Алексеев, лучший шеф-повар (Futurist), 2023 год
Вадим Лапин, Марк Лапин. тарелка за активное развитие гастрономии; лучшие завтраки (Grecco), 2023 год
Вадим Лапин, Марк Лапин, тарелка за активное развитие гастрономии; лучшие завтраки (Grecco), 2023 год
Олег Перфилов. лучший шеф-повар (Crevette), 2023 год
Олег Перфилов, лучший шеф-повар (Crevette), 2023 год
Антонио Фреза, Яна Милорадовская, Дмитрий Блинов. церемония в 2016 году
Антонио Фреза, Яна Милорадовская, Дмитрий Блинов, церемония в 2016 году
Артур Лебедев, Артем Попов, Ольга Канатова, Лучший новый ресторан на каждый день Bist , 2023 год

Артур Лебедев, Артем Попов, Ольга Канатова, Лучший новый ресторан на каждый день Bist , 2023 год

Анастасия Павленкова, Игорь Гришечкин
Анастасия Павленкова, Игорь Гришечкин
Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук. выбор города, команда El Copitas, 2021 год
Артем Перук, Николай Киселев, Игорь Зернов, выбор города, команда El Copitas, 2021 год
Владимир Николаев, Иван Ляшук. Лучший фирменный коктейль, «Полторы комнаты», 2021
Владимир Николаев, Иван Ляшук , Лучший фирменный коктейль, «Полторы комнаты», 2021
Иван Ляшук, Владимир Николаев. Елизавета Артановская, лучший коктейль в стиле нулевых, Tiki Wedding в «Цветочках», 2023 год
Владимир Николаев, Иван Ляшук , Елизавета Артановская, лучший коктейль в стиле нулевых, Tiki Wedding в «Цветочках», 2023 год
Анна Красовская. лучший кондитер, 2019
Анна Красовская, лучший кондитер, 2019
Иван Фролухин. лучший файдайнинг-пирог (Frantsuza Bistrot), 2023 год
Иван Фролухин, лучший файдайнинг-пирог (Frantsuza Bistrot), 2023 год
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Александр Малич
Александр Малич
Виктория Мосина. Лучший шеф-повар, Anna's Secret Garden, 2020 год
Виктория Мосина, Лучший шеф-повар, Anna's Secret Garden, 2020 год
Анастасия Хальчицкая, Алена Мельникова, Александра Флейшман. Антон Иванов, Зарина Дзбоева, Роман Меркушин, Лучший новый ресторан Grecco, 2021 год
Алена Мельникова, Марк Лапин, Александра Флейшман, Анастасия Хальчицкая,  Антон Иванов, Зарина Дзбоева, Роман Меркушин, Лучший новый ресторан Grecco, 2021 год
Станислав Левохо. Анна Бойко, Лучший новый ресторан на каждый день «Мойка, 3», 2020 год
Станислав Левохо, Анна Бойко, Лучший новый ресторан на каждый день «Мойка, 3», 2020 год
Игорь Мудрак. Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Максим Цейко, Лучший новый ресторан Fresa’s, 2023 год
Игорь Мудрак, Евгений Фадеев, Кристина Боброва, Максим Цейко, Лучший новый ресторан Fresa’s, 2023 год
Кристина Якименко, Александр Батушанский, Лучший загородный ресторан «Рыба на даче», 2020 год

Кристина Якименко, Александр Батушанский, Лучший загородный ресторан «Рыба на даче», 2020 год

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Анастасия Павленкова. Ренат Маликов
Яна Милорадовская, Дмитрий Блинов, Анастасия Павленкова, Михаил Стацюк, Ренат Маликов
Михаил Соколов
Михаил Соколов
Тимур Дмитриев
Тимур Дмитриев
Артем Гудченко, Светлана Гузь. Анна Колеватова, Александра Балмасова, Лучший новый ресторан Eclipse, 2020 год
Светлана Гузь, Артем Гудченко, Анна Колеватова,  Александра Балмасова, Лучший новый ресторан Eclipse, 2020 год
Алина Феликсова, Алексей Феликсов
Алексей Феликсов, Алина Феликсова
Петр Аксенов
Петр Аксенов
Артем Балаев
Артем Балаев

Собака.ru благодарит
генерального партнера АО «Альфа-Банк» — крупнейший универсальный частный банк в России

Фото: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет, Владислав Тюков, Анастасия Большакова, Ася Минеева

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2024
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