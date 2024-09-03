Церемония награждения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 пройдет в Гранд Отеле Европа

Награждать победителей «Что Где Есть в Петербурге» в Гранд Отеле Европа — наша давно устоявшаяся традиция. Эта локация не имеет равных в мощном историческом бэкграунде. За почти полтора века существования в стенах отеля останавливались артисты, писатели, композиторы, дипломаты, политики и даже члены королевских семей — список громких имен насчитывает не одну сотню. А на «Крыше» в 60-70-е собирались весь цвет золотой молодежи и интеллектуальной элиты: ленинградские поэты, писатели и музыканты — они прозвали ресторан «Средним залом филармонии». Вся долгая и яркая история отеля отмечена крупнейшими светскими приемами и легендарными гостями, созданием в его номерах великой музыки и стихов. Атмосфера Европы становилась источником вдохновения для Достоевского, Элтон Джон устраивал в залах отеля импровизированный концерт, а Лучано Паваротти репетировал перед выступлением на антикварном рояле Bechstein в номере 105.
В преддверии своего 150-летия Гранд Отель Европа всё так же остается центром притяжения для всех гостей и петербуржцев и местом встреч для гастроэкспертов.
Так, в 2019 году в Caviar Bar Гранд Отеля Европа наши эксперты-фуди собирались на экспертном совещании в формате фудпейринг-ужина для того, чтобы определить победителей премии «Что Где Есть в Петербурге». А первый икорный сомелье России Александр Дмитриев устроил торжественное представление каждому из шести курсов ужина.
В 2022 году члены жюри встретились на закрытом голосовании премии «Что Где Есть в Петербурге» уже в роскошном зале старейшего ресторана «Европа». Ультрапрофессиональная команда сервиса во главе с шеф-поваром Сергеем Андреевым представила меню из самых запоминающихся блюд отеля.
Томленая утиная грудка с ягодным конфи, пюре из абрикоса и соусом глинтвейн
Яйцо с яичной кашкой и трюфельным маслом, икра стерляди
Мы уже не один год вручаем здесь фирменные тарелки премии «Что где есть в Петербурге» лучшим заведениям, шефам и гастроэнтузиастам, каждый раз подчеркивая: Петербург был и остается гастрономической столицей! А за исторический вклад (с 1875 года!) в гастрокультуру города гранд-тарелкой в 2021 году отметили и сам Гранд Отель Европа!
В этом году 17 октября в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа традиционно соберутся номинанты премии, среди которых финалисты этого года, самые яркие звезды гастрономической жизни Петербурга: рестораторы, шефы, сомелье, гастропродюсеры, кофейные профи, ресторанные команды, а также наши фуди. Подробнее о премии вы можете прочитать в статье.
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Кристина Якименко, Александр Батушанский, Лучший загородный ресторан «Рыба на даче», 2020 год
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Фото: Михаил Вильчук, Елизавета Медунецкая, Дмитрий Многолет, Владислав Тюков, Анастасия Большакова, Ася Минеева
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