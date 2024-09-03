Церемония награждения премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 пройдет в Гранд Отеле Европа

В преддверии своего 150-летия Гранд Отель Европа всё так же остается центром притяжения для всех гостей и петербуржцев и местом встреч для гастроэкспертов.

Так, в 2019 году в Caviar Bar Гранд Отеля Европа наши эксперты-фуди собирались на экспертном совещании в формате фудпейринг-ужина для того, чтобы определить победителей премии «Что Где Есть в Петербурге». А первый икорный сомелье России Александр Дмитриев устроил торжественное представление каждому из шести курсов ужина.

В 2022 году члены жюри встретились на закрытом голосовании премии «Что Где Есть в Петербурге» уже в роскошном зале старейшего ресторана «Европа». Ультрапрофессиональная команда сервиса во главе с шеф-поваром Сергеем Андреевым представила меню из самых запоминающихся блюд отеля.