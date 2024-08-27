«Что Где Есть в Петербурге» — 2024: что нужно знать о премии

Проект «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2024 достиг совершеннолетия — премии исполняется 18 (!) лет. С 2006 года мы выпускаем ультимативный гастросправочник выдающихся ресторанов, блюд и профессионалов городского общепита по мнению ньюсмейкеров, фуди и просто едоков со стажем. В индустрии общепита зарождаются тренды от эстетических до социальных, они влияют и на нас, и на гостей города. Премия «Что где есть в Петербурге» укрепляет эту связь еще больше: победителей выбирают не труженики отрасли, а их гости — то есть отдать свой голос и поддержать любимое заведение или шефа может каждый энтузиаст гастрономии.
О премии
В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник, а в 2015 году проект вырос до масштабной ресторанной премии, которая стала ежегодной. Больше 1000 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, и более 1 000 000 голосов было отдано.
В 2024 году мы отобрали 124 номинантов, среди которых молодые шеф-повара, кофейные просветители, феноминальные гастропродюсеры и прорывные сомелье. Новые завтраки, заведения с лучшей уткой по-пекински и знаковыми десертами, рестораны современной русской кухни и с самым объемным морепродуктовым меню: гастрономическая премия «Собака.ru» по традиции берет самый широкий спектр трендов и явлений рынка.
В этом году к нашим традиционным номинациям, среди которых «Лучший новый ресторан», «Лучший новый ресторан на каждый день», «Лучший шеф-повар», добавилась свежая — «Лучшие гастропродюсеры».
В нашей идеологии — поддерживать мощные и громкие свершения, влияющие на индустрию и город. «Что где есть в Петербурге» — это не только премия, но и одноименный и телеграм-канал: подписывайтесь на #дикиеэксклюзивы, гиды, интервью с трендсеттерами. Журнал «Собака.ru» каждый год выпускает гастрономические номера в ноябре и июле — на страницах журнала выходят эпические съемки героев индустрии и эпохальные материалы вплоть до бархопинга с суперзвёздами.
Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2024 году?
6 сентября на сайте sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Собака.ru».
В сентябре также будет выпущена наша традиционная газета-гид с номинантами и перечнем их заслуг. Газету можно будет забрать в ресторанах и кафе города.Со списком номинантов можно будет ознакомиться и в сентябрьском выпуске журнала «Собака.ru».
Целый месяц, с 6 сентября по 7 октября, будет проходить открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.
Кто стал номинантами премии? И что это значит?
Их список формирует редакция «Собака.ru». Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru».
Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом.
В сентябре на сайте, в телеграме и наших социальных сетях начнут выходить публикации о номинантах.
Чем отличаются номинанты от финалистов и победителей премии?
Номинантами стали заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании на нашем сайте. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.
Какие будут номинации в этом году?
Заведения:
- «Лучший новый ресторан»
- «Лучший новый ресторан на каждый день»
- «Лучший новый бар»
- «Очень красивая сервировка»
- «Лучший ресторан с доставкой в "ULTIMA Яндекс Еда"»
- «Лучший ресторан с морепродуктами»
- «Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»
Люди:
- «Лучший шеф-повар»
- «Прорыв среди шеф-поваров»
- «Лучшие гастропродюсеры»
- «Прорыв года среди сомелье»
- «Лучшие кофейные профи»
Блюда и напитки:
- «Лучшие шоты»
- «Лучшая утка по-пекински»
- «Лучшие новые завтраки»
- «Лучшие знаковые ресторанные десерты»
Во всех номинациях мы оцениваем достижения за период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024-го. Номинации меняются каждый год и фиксируют тренды, тенденции и актуальные направления жизни ресторанной индустрии за отчетный период.
Как проходит онлайн-голосование?
Голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации на специальной странице премии.
В этом году также можно будет голосовать в телеграм-канале «Что где есть в Петербурге». Отданные в нем голоса мы суммируем с голосами, полученными на сайте.
Редакция предупреждает: техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
Как номинанты премии будут освещаться в журнале «Собака.ru»?
Им будет посвящена главная тема номера в ноябрьском коллекционном выпуске журнала «Собака.ru», который выйдет 1 ноября.
Что будет в финале?
17 октября состоится церемония награждения победителей!
Собака.ru благодарит
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