«Что Где Есть в Петербурге» — 2024: что нужно знать о премии

О премии

В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник, а в 2015 году проект вырос до масштабной ресторанной премии, которая стала ежегодной. Больше 1000 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, и более 1 000 000 голосов было отдано.

В 2024 году мы отобрали 124 номинантов, среди которых молодые шеф-повара, кофейные просветители, феноминальные гастропродюсеры и прорывные сомелье. Новые завтраки, заведения с лучшей уткой по-пекински и знаковыми десертами, рестораны современной русской кухни и с самым объемным морепродуктовым меню: гастрономическая премия «Собака.ru» по традиции берет самый широкий спектр трендов и явлений рынка.

В этом году к нашим традиционным номинациям, среди которых «Лучший новый ресторан», «Лучший новый ресторан на каждый день», «Лучший шеф-повар», добавилась свежая — «Лучшие гастропродюсеры».

В нашей идеологии — поддерживать мощные и громкие свершения, влияющие на индустрию и город. «Что где есть в Петербурге» — это не только премия, но и одноименный и телеграм-канал: подписывайтесь на #дикиеэксклюзивы, гиды, интервью с трендсеттерами. Журнал «Собака.ru» каждый год выпускает гастрономические номера в ноябре и июле — на страницах журнала выходят эпические съемки героев индустрии и эпохальные материалы вплоть до бархопинга с суперзвёздами.

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2024 году?

6 сентября на сайте sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Собака.ru».

В сентябре также будет выпущена наша традиционная газета-гид с номинантами и перечнем их заслуг. Газету можно будет забрать в ресторанах и кафе города.Со списком номинантов можно будет ознакомиться и в сентябрьском выпуске журнала «Собака.ru».

Целый месяц, с 6 сентября по 7 октября, будет проходить открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.

Фуди — частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцати петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии.

Кто стал номинантами премии? И что это значит?

Их список формирует редакция «Собака.ru». Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru».

Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом.

В сентябре на сайте, в телеграме и наших социальных сетях начнут выходить публикации о номинантах.

Чем отличаются номинанты от финалистов и победителей премии?

Номинантами стали заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании на нашем сайте. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.