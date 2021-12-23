В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления первых симптомов заражения «омикрон»-штаммом COVID-19

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также случаи заражения зарегистрированы и в России — в том числе в Петербурге. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

Первая смерть пациента с подтвержденным заражением «омикрон»-штаммом зафиксирована в Великобритании. Несмотря на это, эксперты считают, что мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».

Ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.

Сейчас в мире фиксируется чрезвычайно высокая скорость распространения штамма коронавируса «омикрон». Число заболевших удваивается каждые 2-3 дня. ВОЗ уже выражала беспокойство, ожидая дальнейшее распространение новой мутации. Министры здравоохранения стран G7 назвали «омикрон»-штамм коронавируса наибольшей угрозой для мирового здравоохранения. В США, в свою очередь, считают мутацию самой заразной из всех имеющихся.