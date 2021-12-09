Как сообщила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, у большинства заболевших «омикрон»-штаммом отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель. Данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов.

Данных о симптомах коронавируса у детей на сегодняшний день мало. Однако, по словам младшего научного сотрудника клинического отдела НИИ Дарьи Хавкиной, у несовершеннолетних заболевших чаще появляется сыпь — помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита. Этот симптом фиксируется в 15% случаев.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти. Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».