Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме.

«Пока не ясно, вызывает ли заражение "омикроном" более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами, включая "дельта". Предварительные данные говорят о том, что имеется более высокая доля госпитализаций в Южной Африке, однако это может быть вызвано в целом увеличением числа заразившихся людей, а не результатом инфицирования именно "омикроном"», — пояснили в организации.

Напомним, ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.