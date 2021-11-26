Как пишет Financial Times со ссылкой на директора Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра, решение о проведении чрезвычайного заседания было принято после того, как он выразил представителям ВОЗ свою обеспокоенность по поводу распространения нового варианта SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529. Заседание может пройти сегодня, 26 ноября. Эксперты организации обсудят, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или вариант, вызывающий интерес.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Ботсване и ЮАР, где подтверждены несколько десятков случаев. Еще один случай был подтвержден в Гонконге. Предположительно, он обладает большим количеством мутаций — в его спайковом белке их более 30. Некоторые из мутаций дают повышенную устойчивость к антителам, что может снизить эффективность вакцин, в то время как другие мутации потенциально делают этот вариант вируса более заразным.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 468 тысяч, в Москве — 1 миллион 930 тысяч, в Петербурге — 777 тысяч, в мире — 259 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».