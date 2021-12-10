Как протекает болезнь при заражении штаммом коронавруса «омикрон»? Рассказали в Роспотребнадзоре

«В отличие от дельта-штамма и других ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой.

Большинство заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» в мире — молодые люди в возрасте 20-30 лет. Однако в России ситуация с заболевшими может быть другой. Такое мнение высказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина.

Напомним, ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти. Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».