Эксперт: штамм коронавируса «омикрон» может стать «природной вакциной» от COVID-19

О штамме коронавируса «омикрон», цитата по ТАСС:

Действительно, есть вероятность, что омикрон и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, то есть станут менее патогенными, но более заразными. И это сделает их похожими на аттенуированные вакцины — препараты, содержащие в своем составе живой, но ослабленный вирус. Но говорить о том, что это панацея для людей — не совсем корректно, потому что даже у аттенуированных вакцин существует огромное количество противопоказаний.

Если сейчас люди нервничают из-за побочных эффектов, вызванных классическими вакцинами — убитыми или векторными — то опасность аттенуированных вакцин гораздо выше. [Нельзя] уповать на то, что появится менее патогенный штамм <...>, мы все переболеем и выработаем коллективный иммунитет. Большое количество людей при этом получат осложнения и даже умрут. В этом плане традиционная вакцинация остается гораздо более безопасным методом борьбы с пандемией. Вакцина позволит свести риски осложнений к абсолютному минимуму.