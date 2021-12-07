Эксперт: штамм коронавируса «омикрон» может стать «природной вакциной» от COVID-19

Штамм коронавирса «омикрон» может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Однако она будет гораздо опаснее классических прививок за счет осложнений после болезни. Такое мнение высказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.
Альберт Ризванов
О штамме коронавируса «омикрон», цитата по ТАСС:
Действительно, есть вероятность, что омикрон и подобные ему штаммы коронавируса потеряют в тяжести вызываемого ими заболевания, то есть станут менее патогенными, но более заразными. И это сделает их похожими на аттенуированные вакцины — препараты, содержащие в своем составе живой, но ослабленный вирус. Но говорить о том, что это панацея для людей — не совсем корректно, потому что даже у аттенуированных вакцин существует огромное количество противопоказаний.
Если сейчас люди нервничают из-за побочных эффектов, вызванных классическими вакцинами — убитыми или векторными — то опасность аттенуированных вакцин гораздо выше. [Нельзя] уповать на то, что появится менее патогенный штамм <...>, мы все переболеем и выработаем коллективный иммунитет. Большое количество людей при этом получат осложнения и даже умрут. В этом плане традиционная вакцинация остается гораздо более безопасным методом борьбы с пандемией. Вакцина позволит свести риски осложнений к абсолютному минимуму.
Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти.
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