В странах G7 назвали «омикрон»-штамм наибольшей угрозой для мирового здравоохранения

«Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания [коронавирусом], согласились, что эти события следует рассматривать как самую серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире», — отмечается в итоговом заявлении министром стран G7. Они отмечают, что только сотрудничество играет «решающую роль» в борьбе с новой волной пандемии.

По мнению министров здравоохранения, сейчас важно обеспечить равный доступ к диагностике коронавируса и вакцинации против него. Они согласились с важностью проведения кампаний по ревакцинации и регулярного тестирования, а также применения немедикаментозных мер.

В России темпы роста заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса называют пугающими и рискованными. «Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — заявила РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.