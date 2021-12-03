Исследование: штамм «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом

Ученые проанализировали данные о коронавирусе, полученные с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021-го от Министерства здравоохранения ЮАР. Согласно результатам исследования, к концу ноября из 2,8 миллиона заболевших коронавирусом 35 670 человек заразились повторно. Таким образом, штамм «омикрон» снижает опасность первичного заражения, при этом увеличивая риск повторного.

«Имеющиеся данные показывают, что омикрон-штамм в значительной степени способен обходить иммунитет от COVID-19, полученный переболевшими. Остается неизвестным, может ли «омикрон» обходить иммунитет, полученный от вакцины, и как сможет пониженный иммунитет защитить от тяжелой формы заболевания и смерти»,— резюмируют ученые.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме.