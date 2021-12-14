ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за «омикрон»-штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает дальнейшее распространение штамма коронавируса «омикрон». Как отмечают в ВОЗ, по мере увеличения числа случаев заражения будет появляться более подробная информация о госпитализациях и даже смертях.
Всемирная организация здравоохранения
О штамме коронавируса «омикрон» и ожиданиях от него, цитата по РИА «Новости»:
По мере увеличения числа случаев во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей. […] Многие страны все еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно.
Напомним, ранее эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». В частности, заболевшие испытывают выраженную слабость и усталость. Симптомы коронавируса при заражении новой мутацией могут развиваться быстрее, чем при других известных штаммах. Также заболевшие стали реже жаловаться на потерю обоняния и нарушение вкуса.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
Первая смерть пациента с подтвержденным заражением «омикрон»-штаммом зафиксирована в Великобритании. Несмотря на это, эксперты считают, что мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности. Посмотрите также на первый снимок штамма коронавируса «омикрон».
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