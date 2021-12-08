Снимки штамма коронавируса «омикрон» сделали профессор кафедры патологии Джон Николлс и профессор медицинских наук Там Вах-Чинг с помощью электронного микроскопа. Фотографии опубликованы на сайте университета Гонконга.

На снимке слева — электронная микрофотография с низким увеличением почечной клетки обезьяны после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон». Она показывает повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

На снимке справа — электронная микрофотография с большим увеличением инфицированной клетки, показывающая агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности (красный прямоугольник).

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Также первые случаи заражения зарегистрированы и в России. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».

На сегодняшний день штамм коронавируса «омикрон» не вызвал ни одного случая смерти. Кроме того, как считают эксперты, мутация может стать «природной вакциной» от COVID-19 благодаря своей меньшей патогенности.